Політолог Ігор Рейтерович сказав 24 Каналу, що Сполучені Штати мають свої національні та політичні інтереси. І якщо це відбувається на фоні візиту в Україну, тут немає нічого дивного, адже як Джо Байден, так і Ентоні Блінкен – американські політики, які повинні насамперед думати про Сполучені Штати.
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Неоднозначні заяви
Політолог вважає, що Блінкен переслідував дві цілі.
Перша ціль – цей візит символічний з погляду підтримки України. США начебто передає Росії сигнал, щоб вони не думали, що Україну залишили. США демонструють, що не лише виділили великий пакет допомоги, а й будуть регулярно координувати, що з цим пакетом відбувається, та оперативно надавати допомогу Україні,
– наголосив Ігор Рейтерович.
Він виділив одну з цікавих заяв Ентоні Блінкена щодо нанесення або ненанесення ударів американською зброєю по території Росії. Ця заява прозвучала досить неоднозначно і могла бути спеціально зроблена, аби змусити росіян понервувати. Вони зрозуміли, що тепер до них може "прилітати".
Щоб обговорити Саміт
А от чи відбудуться перемовини між Україною та Росією, невідомо. Блінкен зі свого боку прямо заявив, що Україна буде самостійно вирішувати, коли ці перемовини розпочинати.
Друга ціль цього візиту більш важлива – обговорення майбутнього Саміту миру. Я не виключаю, що Блінкен приїхав, щоб узгодити фінальні документи з приводу декларації, яка буде на Саміті. Можливо, зараз йдеться про компромісні формулювання з метою залучити якомога більшу кількість країн до участі в цьому Саміті та підтримки України,
– сказав політолог.
Ентоні Блінкен під час свого візиту також зауважив, що найближчим часом президент США Джо Байден зустрінеться чи зв'яжеться з Володимиром Зеленським, що також є достатньо промовистим сигналом.
"Там буде йтися про угоду щодо безпекових зобов'язань та про проведення Саміту миру, який є важливим як для України, так і для США. Сполученим Штатам важливо досягти присутності значної кількості країн, які підтримують Україну і будуть виступати певним елементом тиску на Росію", – підсумував Рейтерович.
Глобальний саміт миру: що відомо
- Перший Саміт миру проходитиме 15 – 16 червня 2024 року у Швейцарії. Місцем його проведення обрали Бюргеншток, який розташований неподалік швейцарського міста Люцерн.
- Глобальний саміт миру – захід, ініційований Україною та підтриманий представниками цивілізованого світу. Очікується, що до швейцарських Альп прибуде понад 80 глав держав та урядів з усіх континентів. Усього було розіслано понад 160 офіційних запрошень.
- Станом на 15 травня про свій приїзд заявили пів сотні делегацій. Серед тих, хто вже підтвердив участь, – голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Шарль Мішель, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
- Володимир Зеленський наголосив, що Саміт стане платформою для діалогу щодо шляхів досягнення всеохопного, справедливого й тривалого миру для України згідно зі Статутом ООН та нормами міжнародного права.