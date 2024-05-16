Політолог Ігор Рейтерович сказав 24 Каналу, що Сполучені Штати мають свої національні та політичні інтереси. І якщо це відбувається на фоні візиту в Україну, тут немає нічого дивного, адже як Джо Байден, так і Ентоні Блінкен – американські політики, які повинні насамперед думати про Сполучені Штати.

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Неоднозначні заяви

Політолог вважає, що Блінкен переслідував дві цілі.

Перша ціль – цей візит символічний з погляду підтримки України. США начебто передає Росії сигнал, щоб вони не думали, що Україну залишили. США демонструють, що не лише виділили великий пакет допомоги, а й будуть регулярно координувати, що з цим пакетом відбувається, та оперативно надавати допомогу Україні,

– наголосив Ігор Рейтерович.

Він виділив одну з цікавих заяв Ентоні Блінкена щодо нанесення або ненанесення ударів американською зброєю по території Росії. Ця заява прозвучала досить неоднозначно і могла бути спеціально зроблена, аби змусити росіян понервувати. Вони зрозуміли, що тепер до них може "прилітати".

Щоб обговорити Саміт

А от чи відбудуться перемовини між Україною та Росією, невідомо. Блінкен зі свого боку прямо заявив, що Україна буде самостійно вирішувати, коли ці перемовини розпочинати.

Друга ціль цього візиту більш важлива – обговорення майбутнього Саміту миру. Я не виключаю, що Блінкен приїхав, щоб узгодити фінальні документи з приводу декларації, яка буде на Саміті. Можливо, зараз йдеться про компромісні формулювання з метою залучити якомога більшу кількість країн до участі в цьому Саміті та підтримки України,

– сказав політолог.

Ентоні Блінкен під час свого візиту також зауважив, що найближчим часом президент США Джо Байден зустрінеться чи зв'яжеться з Володимиром Зеленським, що також є достатньо промовистим сигналом.

"Там буде йтися про угоду щодо безпекових зобов'язань та про проведення Саміту миру, який є важливим як для України, так і для США. Сполученим Штатам важливо досягти присутності значної кількості країн, які підтримують Україну і будуть виступати певним елементом тиску на Росію", – підсумував Рейтерович.

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