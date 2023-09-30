Здесь похвастаться нечем, так что глава Чечни начал придумывать "успехи" своих солдат на войне в Украине. Глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 24 Каналу, зачем Кадыров прибежал на встречу с Путиным
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Кадыров пришел за данью
Если учесть, что Россия проиграла Вторую чеченскую войну, то Кадыров пришел к Путину показать себя хозяином положения и за данью. Диктатор обещал "Дону" построить в Москве новую мечеть. Теперь у столицы России будет еще одна мечеть.
Учитывая, что последний скандал был из-за Корана, Путину и Кадырову кажется, что все мусульмане сочувствуют именно "Дону".
Путин показывает, что Кадырову можно все. Это страшные кадры, на которых страшный волчонок бьет невинного человека.
"Бойтесь Кадырова и при встрече с ним улыбайтесь. Мы никто, мы должны бояться – такой месседж", – сказала глава благотворительного фонда "Русь сидящая".
Почему российские пропагандисты боятся главу Чечни: смотрите видео
Пропагандисты боятся
Реакция российских пропагандистов на зверства Кадырова младшего удивила. В частности, муж Ольги Скабеевой – Евгений Попов начал кричать о нарушении законов, которых у России фактически нет.
По мнению Романовой, путинские муртады не хотят допустить того, чтобы подобные вещи происходили с ними. Ведь чеченцы Кадырова могут приехать, к примеру, в Нижний Новгород вытащить из подъезда супругу федерального судьи, отвезти ее в Чечню, бросить в тюрьму и там судить. Они могут это сделать в любом городе России.
"Наемники Кадырова запросто могут не выдавать своих людей следственному комитету для допроса по убийству Бориса Немцова. Любой чеченец Кадырова может зайти к пропагандисту Попову или Скабеевой, открыв дверь ногой, отобрать у них что-то, сделать что угодно. Конечно, пропагандисты этого боятся", – отметила председатель благотворительного фонда "Русь сидящая".
Встреча Кадырова с Путиным
- Экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов предположил, что эта встреча Путина и Кадырова, вероятно, состоялась раньше и только сейчас это видео было решено обнародовать. Он отметил, что встреча якобы состоялась 28 сентября днем в 12:50, а в 13:11 уже выложили видео разговоры российского диктатора с Кадыровым.
- Такому мнению также подвержен общественный деятель из Республики Ичкерия Муса Ломаев. Он предположил, что эти записи используются для поддержания мифа о том, что с Кадыровым все хорошо.
- Во время встречи с бункерным диктатором Кадыров принялся фантазировать об успехах на фронте, рассказывал о мнимых результатах в гуманитарном и боевом направлениях.