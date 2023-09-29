Об этом 24 Каналу сказал правозащитник, общественный деятель из Республики Ичкерия Муса Ломаев, предположив, что эти записи используются чтобы поддержать миф о том, что Кадыров в строю.

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Почему сложно поверить, что с Кадыровым все хорошо

Ломаев отметил, что сложно поверить в то, что видео встречи Кадырова с Путиным свежее. Ведь все знают, как Кадыров любит социальные сети. Он такой нарцисс, который постоянно пытается что-то кому-то доказать и делает для этого разные записи.

Эти записи, где он встречается то с одним, то с другим – в это поверить очень сложно,

– сказал Ломаев.

По его словам, чеченское общество поверит, что Кадыров сейчас в здравом уме и в здравом теле только после того, как тот, вытащив из кармана телефон, выйдет в прямой эфир, используя одну из доступных ему соцсетей.

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Когда могли быть записаны видео с Кадыровым

Общественный деятель из Республики Ичкерия подчеркнул, что не утверждает, что Кадыров мертв. Речь идет о том, что этот человек находится либо в тяжелом состоянии, либо в коме. А записи используются, чтобы поддержать миф о том, что с Кадыровым все хорошо.

Все эти записи лично для меня сделаны до момента, когда он (Кадыров – 24 канал) оказался в критическом состоянии в московской больнице,

– заявил Ломаев.

Он допускает, что встреча Кадырова с Путиным была действительно, но очень сомнительно, что это происходило вчера или позавчера. По всей вероятности, она была до момента госпитализации Кадырова в критическом состоянии в больницу.

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