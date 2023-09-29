Про це 24 Каналу сказав правозахисник, громадський діяч з Республіки Ічкерія Муса Ломаєв, припустивши, що ці записи використовуються, щоб підтримати міф про те, що з Кадировим усе добре.
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Чому складно повірити, що з Кадировим усе добре
Ломаєв зазначив, що складно повірити у те, що відео зустрічі Кадирова з Путіним свіже. Адже відомо, наскільки Кадиров полюбляє соціальні мережі. Він такий собі нарцис, який постійно намагається щось комусь довести й робить для цього різні записи.
Ці записи, де він зустрічається то з одним, то з іншим – у це повірити дуже складно насправді,
– сказав Ломаєв.
За його словами, чеченське суспільство повірить, що Кадиров нині при здоровому глузді й у здоровому тілі лише після того, як той, витягнувши з кишені телефон, вийде у прямий ефір, використовуючи одну з доступних йому соцмереж.
Коли міг бути зроблений запис зустрічі Кадирова з Путіним: дивіться відео
Коли могли бути записані відео з Кадировим
Громадський діяч з Республіки Ічкерія зауважив, що не стверджує, що Кадиров мертвий. Йдеться про те, що ця людина перебуває або у важкому стані, або в комі. А записи використовуються, щоб підтримати міф про те, що з Кадировим усе добре.
Усі ці записи особисто для мене зроблені до моменту, коли він (Кадиров – 24 канал) опинився у критичному стані в московській лікарні,
– заявив Ломаєв.
Він допускає, що зустріч Кадирова з Путіним була насправді, але дуже сумнівно, що це відбувалося вчора або позавчора. Ймовірно, вона була до моменту госпіталізації Кадирова у критичному стані в лікарню.
Стан здоров'я Кадирова: останні новини
- Раніше представник ГУР МО Андрій Юсов розповів, що Рамзан Кадиров перебуває у важкому стані. На тлі чуток про смерть у соцмережах Кадирова опублікували відео з Центральної клінічної лікарні Москви. Є інформація, що саме там його лікують. Водночас у дописі мовиться, що він начебто відвідував там свого дядька.
- Невдовзі російська журналістка Ксенія Собчак заявила, що нібито говорила телефоном із главою Чечні Рамзаном Кадировим. Пропагандистка оприлюднила скриншот з відеодзвінка та переказала розмову з Кадировим, зауваживши, що той дуже енергійно їв горішки кеш'ю.
- 28 вересня був опублікований запис зустрічі Владіміра Путіна з главою Чечні Рамзаном Кадировим. Примітно, що перша публічна зустріч після чуток про важку хворобу Кадирова. Очільник Чечні набрав зайвої ваги й погано формулював речення, через що дискусія щодо його стану тільки продовжилася.