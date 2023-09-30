Тут похизуватися нічим, тож глава Чечні почав вигадувати "успіхи" своїх солдатів на війні в Україні. Голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова розповіла 24 Каналу, навіщо Кадиров прибіг на зустріч з Путіним.

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Кадиров прийшов за даниною

Якщо врахувати, що Росія програла Другу чеченську війну, то Кадиров прийшов до Путіна показати себе господарем становища й за даниною. Диктатор обіцяв "Дону" побудувати у Москві нову мечеть. Тепер у столиці Росії буде ще одна мечеть.

Враховуючи, що останній скандал був через Коран, Путіну і Кадирову здається, що всі мусульмани співчувають саме "Дону".

Зверніть увагу! Кадиров опублікував відео, як його син Адам лупцює у СІЗО Микиту Журавля, який раніше у Волгограді спалив Коран. Глава Чечні прокоментував, що гордиться вчинком сина.

Путін показує, що Кадирову можна все. Це страшні кадри, на яких страшне вовченя б'є невинну людину.

"Бійтеся Кадирова й при зустрічі з ним посміхайтеся. Ми ніхто, ми повинні боятися – такий меседж", – сказала голова благодійного фонду "Русь сидящая".

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Пропагандисти бояться

Реакція російських пропагандистів на звірства Кадирова молодшого здивувала. Зокрема, чоловік Ольги Скабєєвої – Євгєній Попов почав кричати про порушення законів, яких у Росії фактично немає.

На думку Романової, путінські посіпаки не хочуть допустити того, щоб подібні речі відбувалися з ними. Адже чеченці Кадирова можуть приїхати, наприклад, у Нижній Новгород витягнути з під'їзду дружину федерального судді, відвезти її у Чечню, кинути у в'язницю і там судити. Вони можуть зробити це у будь-якому місті Росії.

"Найманці Кадирова запросто можуть не видавати своїх людей слідчому комітету для допиту щодо вбивства Бориса Нємцова. Будь-який чеченець Кадирова може зайти до пропагандиста Попова чи Скабєєвої, відкривши двері ногою, відібрати у них щось, зробити що завгодно. Звісно, пропагандисти цього бояться", – зазначила сказала голова благодійного фонду "Русь сидящая".

Зустріч Кадирова з Путіним