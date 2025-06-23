Скорее всего, освобождение заложников были условием для приезда американского представителя. Такое мнение 24 Каналу высказал дипломат, министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко, добавив, что Лукашенко действительно его выполнил и это очень хорошо.

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С какой целью Келлог мог приехать в Беларусь

Важно, чтобы освобожденные политзаключенные придерживались четкой позиции и не стали "хорошими русскими", потому что такая угроза есть. Также не стоит надеяться, что США якобы могут оторвать Лукашенко от России. Это абсолютно невозможно.

Даже говорят, что через Лукашенко можно повлиять на Китай. Это абсурд. О чем вообще может говорить Лукашенко Путину или Си Цзиньпину? Они не воспринимают его всерьез. Если США на это надеются, то это крах внешней дипломатии Америки в отношении России,

– подчеркнул дипломат.

Самопровозглашенный президент Беларуси не имеет влияния на военные учения России, которые проводят на территории его страны. Соответственно в этом смысле его также нельзя использовать. Стоит вспомнить, как в 2022 году он уверял, что наступления из Беларуси на Украину не будет. Но, как видим, когда пришло время, то Лукашенко никто не спрашивал.

Не стоит связывать визит Келлога с попыткой уменьшить риски эскалации на границах Беларуси со странами НАТО. Дональд Трамп откровенно заявил, что Европа должна сама гарантировать собственную безопасность.

Безусловно, сейчас европейцы встревожены тем, что происходит в Беларуси, особенно возможным размещением там ядерного оружия. Но они понимают, что в этом США не помогут.

Напомним, встреча Келлога и Путина длилась 6 часов. Они обсудили Украину, Ближний Восток, санкции, а также отношения с Россией и Китаем. Завершилась встреча поздно ночью за ужином.