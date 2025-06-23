Скоріш за все, звільнення заручників були умовою для приїзду американського представника. Таку думку 24 Каналу висловив дипломат, міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко, додавши, що Лукашенко справді її виконав і це дуже добре.

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З якою метою Келлог міг приїхати у Білорусь

Важливо, щоб звільнені політв'язні дотримували чіткої позиції та не стали "хорошими росіянами", бо така загроза є. Також не варто сподіватися, що США нібито можуть відірвати Лукашенка від Росії. Це абсолютно неможливо.

Навіть кажуть, що через Лукашенка можна вплинути на Китай. Це абсурд. Про що взагалі може говорити Лукашенко Путіну чи Сі Цзіньпіну? Вони не сприймають його серйозно. Якщо США на це сподіваються, то це крах зовнішньої дипломатії Америки щодо Росії,

– наголосив дипломат.

Самопроголошений президент Білорусі не має впливу на військові навчання Росії, які проводять на території його країни. Відповідно у цьому сенсі його також не можна використати. Варто пригадати, як у 2022 році він запевняв, що наступу з Білорусі на Україну не буде. Але, як бачимо, коли прийшов час, то Лукашенка ніхто не запитував.

Не варто пов'язувати візит Келлога з намаганням зменшити ризики ескалації на кордонах Білорусі з країнами НАТО. Дональд Трамп відверто заявив, що Європа має сама гарантувати власну безпеку.

Безумовно, зараз європейці стривожені тим, що відбувається у Білорусі, особливо можливим розміщенням там ядерної зброї. Але вони розуміють, що у цьому США не допоможуть.

Нагадаємо, зустріч Келлога та Путіна тривала 6 годин. Вони обговорили Україну, Близький Схід, санкції, а також відносини з Росією та Китаєм. Завершилась зустріч пізно вночі за вечерею.