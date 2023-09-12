Маски упали, – Фараджаллах объяснил, что значит визит Ким Чен Ына в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын уже прибыл в Россию. Очевидно, что диктатор будет просить оружия для войны против Украины. А вот Ким Чен Ын вообще хочет схватить очень "лакомый кусок пирога".

Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах, отметив, что к встрече Путина и Ким Чен Ына нужно внимательно присмотреться. Важно, что хочет получить северокорейский диктатор в обмен на оружие.

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Причастен ли к этому Китай

По мнению Фараджаллаха, очевидно, что Китай согласился таким образом помочь России через КНДР. Северная Корея вообще сравнима с условными сепаратистами на Донбассе, но эти находятся под влиянием Пекина.

Еще после Второй мировой войны многие страны не могли определить, какой путь они поддерживают – демократию или социализм. Когда корейцы все же захотели демократию, СССР и Китай не смогли с этим смириться. Они вооружили север, который впоследствии появился как КНДР.

Если бы не "китайский зонтик" поддержки, то КНДР не смог бы так долго существовать. Китай понял, что будут последствия за поддержку России. Поэтому решил делать это не напрямую, как тот же Иран, а сыграть такую игру через посредника – КНДР,

– рассказал Фараджаллах.

Это свидетельствует о том, насколько ничтожны были стремления Путина создать многополярный мир и конкурировать с Западом. Теперь он вынужден встречаться в основном с лидерами стран-изгоев.

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Что может поставлять КНДР для России

С одной стороны, у КНДР действительно есть значительные запасы военной техники и снарядов еще советских образцов. Это увеличит давление на украинские войска. Несмотря на это, инициатива Путина свидетельствует, что у России все же нет возможности производить достаточное количество снарядов, чтобы выдерживать такую войну. Поэтому они вынуждены уже обращаться к КНДР.

С другой стороны, совершенно неясно, в каком состоянии вообще находятся эти снаряды. Кроме количества, их нужно еще и правильно хранить и обслуживать.

Надо хорошее обслуживание, чтобы снаряд долетел в цель, а не взорвался в установке. Там вообще может один из трех снарядов выстрелить. Также все это противоречит планам Путина, который будто бы расширял производство снарядов. Они не справляются. Они не могут запустить его в нужных масштабах. Иначе зачем ему "мазать" руки рядом с диктатором из КНДР, с которым никто не говорит,

– заметил Фараджаллах.

Что может получить КНДР от России

Основное, что интересно для КНДР – технология атомных подлодок. Недавно в КНДР вообще заявляли, что близятся к созданию такого аппарата. Но это вообще маловероятная история.

Думаю, это анонс. Чтобы потом не говорили, что все это благодаря российским технологиям. Вряд ли они могут это сделать. Подводные атомные лодки не все государства способны делать. Даже Китай при всей своей мощности потратил годы на создание единиц таких аппаратов.

– объяснил Фараджаллах.

Недавно была информация, что китайская атомная подлодка утонула в Тайванском проливе. Это свидетельствует о том, что тамошняя техника имеет свои недостатки.

Поэтому США получили определенные рычаги влияния на сдерживание возможностей Китая в Индийском океане. Они усилятся также через продажу подводных атомных подлодок "Вирджиния" Австралии. Это особенно разозлило Китай.

Если КНДР сможет получить и применить российские технологии производства атомных подлодок, то это будет угроза для соседей – Южной Кореи и Японии. Не зря Япония была на саммите НАТО в Вильнюсе. В настоящее время формируются блоки. И уже давно ясно, кто с кем будет. А появление таких субмарин в КНДР нарушит баланс сил. И будут новые угрозы для союзников,

– подчеркнул Фараджаллах.

Ким Чен Ын приехал в Россию: коротко