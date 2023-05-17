"Привез хитрый план": чего ждать от спецпредставителя Китая в Украине

В Украину с двухдневным визитом прибыл специальный представитель Китая Ли Хуэй. Он будет находиться в Киеве в течение 16 и 17 мая в рамках европейского тура для содействия мирным переговорам о войне в Украине.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, китайская дипломатия может быть коварной и неоднозначной.

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Почему Россия лузер в глазах Китая

Николай Давыдюк подчеркнул, что массированные ракетные обстрелы 16 мая, когда в Киев прибыл китайский представитель, не случайно. Таким образом, Россия хотела что-то доказать Китаю, пытаясь ликвидировать украинский ЗРК Patriot ракетами типа "Кинжал".

Китайский спецпредставитель напишет в чат сообщения своему руководителю Си Цзиньпину, что российская армия, даже если очень сильно захочет в ногу попасть, то не сможет,

– добавил он.

Россияне еще раз доказали, что они лузеры, которые могут целиться только в украинские детские сады и школы. Такие действия значительно вредят имиджу российской армии и, наоборот, усиливают значимость украинской армии.

"Мы как раз демонстрируем военную муштру, точность, закаленность и профессионализм", – убежден политолог.

Не исключение, что китайцы будут искать среди украинских воинов инструкторов, которые смогли бы научить их военных ловкости.

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Коварство китайской дипломатии

Николай Давыдюк объяснил, что Ли Хуэй проведет встречи еще в Германии, возможно, Бельгии или Великобритании, а лишь затем направится в Россию.

Впрочем, это не самая большая проблема. Наиболее острый вопрос вопроса секретности переговоров. За закрытыми дверями могут подписываться и обсуждаться вещи, которые могут повредить, так что китайцы могут нести реальную угрозу своим действиям.

Китайцы везут хитрый план: публично он будет смотреться в 10 раз лучше, чем то, что они предложили в ООН. Фактически это будет почти украинский план минус 10%,

– добавил политолог.

По всей вероятности, план будет содержать дополнительный документ, учитывая который федерализация может стать наименьшей угрозой. На самом деле китайцы не лучшие друзья для Украины, поэтому для них важна Россия.

"После этих переговоров Владимир Путин станет подстилкой Си Цзиньпина, причем даже не для него, а его собаки, чтобы она на нем спала", – пошутил политолог.

Китай имеет формулы и комбинации дипломатических переговоров. Не исключение, что в договоре могут быть написаны некоторые пункты мелким шрифтом и будуть читаться русские мотивы.

Визит спецпредставителя Китая в Украину: главное