Кто и какие тайные предложения Путина по переговорам мог отвезти в США

Поговаривают, что российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев совершил визит в Соединенные Штаты и отвез тайные предложения Владимира Путина по переговорам с Украиной.

В разговоре с 24 Каналом глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова предположила, почему именно Колокольцева могли отправить в США и какие предложения он мог отвезти.

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"Неафишируемые контакты" между Россией и США

На днях глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров сказал, что между Россией и США якобы были "неафишируемые контакты", на которых обсуждали украинский вопрос. Однако по словам Лаврова, ничего существенного в этих переговорах не было.

Вероятно, глава российского МИД имел в виду визит Колокольцева.

Колокольцев министр внутренних дел России и его министерство якобы не участвует в войне, хотя он под санкциями. Поэтому, возможно, в Кремле предполагают, что он может что-то адекватно объяснить,

– отметила Романова.

По ее словам, посылать, например, министра экономики, здравоохранения, или образования странно. Кого-то из членов совета безопасности Сергея Шойгу или Дмитрия Медведева тоже не подходит. Тем более нельзя отправлять никого из военных, даже гражданского министра обороны.

К слову, пресс-секретарь министерства внутренних дел России вечером 26 июня сообщила, что Колокольцев прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в работе IV саммита руководителей органов полиции государств-членов ООН.

Самые распространенные предположения относительно предложений, которые мог привезти Колокольцев в США – территория так называемой "лднр" отходит России, одновременно происходит постепенная деоккупация Херсонской и Запорожской областей, а также переход Крыма под международную юрисдикцию.

Я не уверена, что Путин готов отказаться от Крыма, но это было бы разумно и рационально. Наверное это точка, с которой надо начинать переговоры,

– отметила председатель благотворительного фонда "Русь сидящая".

Кроме того, вероятно, Путин может требовать, чтобы Украина закрепила в Конституции принципиально внеблоковый статус и не вступать ни в НАТО, ни в любой другой новосозданный альянс. Также должна закрепить в Конституции понятие "армии мирного времени" в размере 350 тысяч личного состава и иметь определенный и юридически закрепленный ограниченный перечень вооружения.

Одним из первых информацию о визите Колокольцева в США распространил журналист Дмитрий Гордон. Никакого подтверждения достоверности этой информации журналист не предоставил.