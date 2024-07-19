Кто и какие тайные предложения Путина по переговорам мог отвезти в США
Поговаривают, что российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев совершил визит в Соединенные Штаты и отвез тайные предложения Владимира Путина по переговорам с Украиной.
В разговоре с 24 Каналом глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова предположила, почему именно Колокольцева могли отправить в США и какие предложения он мог отвезти.
Важно Зеленский рассказал о "мирных переговорах" за спиной Украины
"Неафишируемые контакты" между Россией и США
На днях глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров сказал, что между Россией и США якобы были "неафишируемые контакты", на которых обсуждали украинский вопрос. Однако по словам Лаврова, ничего существенного в этих переговорах не было.
Вероятно, глава российского МИД имел в виду визит Колокольцева.
Колокольцев министр внутренних дел России и его министерство якобы не участвует в войне, хотя он под санкциями. Поэтому, возможно, в Кремле предполагают, что он может что-то адекватно объяснить,
– отметила Романова.
По ее словам, посылать, например, министра экономики, здравоохранения, или образования странно. Кого-то из членов совета безопасности Сергея Шойгу или Дмитрия Медведева тоже не подходит. Тем более нельзя отправлять никого из военных, даже гражданского министра обороны.
Самые распространенные предположения относительно предложений, которые мог привезти Колокольцев в США – территория так называемой "лднр" отходит России, одновременно происходит постепенная деоккупация Херсонской и Запорожской областей, а также переход Крыма под международную юрисдикцию.
Я не уверена, что Путин готов отказаться от Крыма, но это было бы разумно и рационально. Наверное это точка, с которой надо начинать переговоры,
– отметила председатель благотворительного фонда "Русь сидящая".
Кроме того, вероятно, Путин может требовать, чтобы Украина закрепила в Конституции принципиально внеблоковый статус и не вступать ни в НАТО, ни в любой другой новосозданный альянс. Также должна закрепить в Конституции понятие "армии мирного времени" в размере 350 тысяч личного состава и иметь определенный и юридически закрепленный ограниченный перечень вооружения.