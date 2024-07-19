У розмові з 24 Каналом голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова припустила, чому саме Колокольцева могли відправити у США та які пропозиції він міг відвезти.

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"Неафішовані контакти" між Росією та США

Днями очільник російського міністерства зовнішніх справ Сєргєй Лавров сказав, що між Росією та США нібито були "неафішовані контакти", на яких обговорювали українське питання. Однак за словами Лаврова, нічого суттєвого у цих переговорах не було.

Ймовірно, глава російського МЗС мав на увазі візит Колокольцева.

Колокольцев міністр внутрішніх справ Росії і його міністерство нібито не бере участь у війні, хоча він під санкціями. Тому, можливо, у Кремлі припускають, що він може щось адекватно пояснити,

– зазначила Романова.

За її словами, посилати, наприклад, міністра економіки, охорони здоров'я, чи освіти дивно. Когось із членів ради безпеки Сєргєя Шойгу або Дмітрія Мєдвєдєва теж не підходить. Поготів не можна відправляти нікого з військових, навіть цивільного міністра оборони.

До слова, прессекретар міністерства внутрішніх справ Росії ввечері 26 червня повідомила, що Колокольцев прибув до Нью-Йорка, де візьме участь у роботі IV саміту керівників органів поліції держав-членів ООН.

Найпоширеніші припущення щодо пропозицій, які міг привезти Колокольцев у США – територія так званої "лднр" відходить Росії, водночас відбувається поступова деокупація Херсонської та Запорізької областей, а також перехід Криму під міжнародну юрисдикцію.

Я не впевнена, що Путін готовий відмовитися від Криму, але це було б розумно й раціонально. Напевно це точка, з якою треба починати переговори,

– зауважила голова благодійного фонду "Русь сидящая".

Крім того, ймовірно, Путін може вимагати, аби Україна закріпила в Конституції принципово позаблоковий статус і не вступати ні в НАТО, ні в будь-який інший новостворений альянс. Також повинна закріпити в Конституції поняття "армії мирного часу" в розмірі 350 тисяч особового складу й мати визначений і юридично закріплений обмежений перелік озброєння.

Зверніть увагу! Одним з перших інформацію про візит Колокольцева у США поширив журналіст Дмитро Гордон. Жодного підтвердження достовірності цієї інформації журналіст не надав.