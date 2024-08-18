Мог быть предметом визита Кулебы в Китай: с чем связаны последние заявления Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Украину и Россию сесть за стол переговоров и закончить боевые действия. Когда определенная страна становится инициатором переговоров, она делает это в том числе, чтобы подчеркнуть свой статус. Беларусь также ищет свое место на геополитической арене.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, добавив, что у него есть своя версия того, с чем мог быть связан визит главы МИД Украины Кулебы к своему китайскому коллеге Ван И и ситуацией, которая сейчас разворачивается в Курской области.

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Китай мог дать "зеленый свет" на события на Курщине

В контексте отношений с Беларусью, эксперт не исключает, что когда Кулеба поехал в Китай, то накануне этого визита могла состояться встреча Лукашенко с китайской стороной. Вероятно относительно того, чтобы Беларусь отвела свои войска от границы с Украиной. Это позволило высвободить определенные силы ВСУ, которые Украина отправила не на фронт, а в Курскую область.

Китай мог дать "зеленый свет", чтобы Украина зашла в Россию в обмен на то, чтобы она сказала западным партнерам о такой договоренности, а те учли это при построении своих отношений с Китаем и Беларусью, в первую очередь по экономическим вопросам. Ведь Запад хочет в этом отношении быть жестче,

– предположил Ус.

Позиция России ослабевает, Китай этим будет пользоваться

Ус подчеркнул, что события в Курской области продемонстрировали слабость России, которую Китай использует в своих интересах. Ведь, по словам эксперта, Пекин имеет территориальные претензии к России. Он напомнил историю с островом Даманским во времена СССР, это был первый прецедент захода армии чужой страны на территорию России.

Эксперт отметил, что Китай имеет свое видение относительно определенных российских территорий, в частности региона Приморья. По словам Уса, некоторые союзники России не исключают ее поражения или даже стремятся к этому.

"Турция когда-то рисовала карты своего влияния в регионе Евразия на 2050 год. Там значительная часть России была зарисована в цвета влияния Турции с намеком на то, что Урал и другие тюркские субъекты России в перспективе будут ориентироваться не на Москву, а на Анкару. Есть интерес углубления отношений Украины и Турции, потому что по сравнению с другими партнерами, которые хотят сохранить Россию, Турция к этому не стремится", – подытожил Ус.