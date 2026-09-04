Об этом он сообщил в вечернем обращении.

Какое заявление сделал Зеленский?

Зеленский рассказал, что Украина уже готовится к визиту специального посланника президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. Американские представители должны провести встречи сначала в Москве, а после этого приехать в Киев.

И так же, как это было во время предыдущих дипломатических визитов американской стороны, мы обеспечим нормальное функционирование российского воздушного пространства, чтобы участники переговоров могли безопасно прибыть. Мы заботимся именно о них, а не о России,

– заявил Зеленский.

Киев ожидает от Москвы соблюдения аналогичного режима тишины на период, необходимый для проведения встреч и решения логистических вопросов, связанных с поездкой американских представителей.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина рассматривает этот визит не только как дипломатическую формальность.

Наша цель – максимально конструктивный, содержательный визит и переговоры с американской стороной. Нужно искать реальные варианты, как привести эту войну к окончанию. Посмотрим, какие предложения есть у Стива, у Джареда и что им скажут на это в Москве,

– подчеркнул президент.

Напомним, ранее Зеленский подтвердил, что специальный посланник президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер в ближайшие дни посетят Россию и Украину. Американские представители сначала проведут переговоры в Москве, а уже в воскресенье, 6 сентября, должны прибыть в Киев.

Это будет первый визит Виткоффа и Кушнера в украинскую столицу с начала второго президентского срока Дональда Трампа. Поездка происходит на фоне активизации дипломатических усилий Вашингтона по прекращению войны. Примерно 10 дней назад директор ЦРУ Джон Ретклифф также посетил Москву, где встретился с представителями российских разведывательных и силовых структур.