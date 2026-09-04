Про це він повідомив у вечірньому зверненні.

Яку заяву зробив Зеленський?

Зеленський розповів, що Україна вже готується до візиту спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Американські представники мають провести зустрічі спочатку в Москві, а після цього приїхати до Києва.

І так само, як це було під час попередніх дипломатичних візитів американської сторони, ми забезпечимо нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб переговорники могли безпечно прибути. Ми піклуємося саме про них, а не про Росію,

– заявив Зеленський.

Київ очікує від Москви дотримання аналогічного режиму тиші на період, необхідний для проведення зустрічей та вирішення логістичних питань, пов'язаних із поїздкою американських представників.

Водночас Зеленський підкреслив, що Україна розглядає цей візит не лише як дипломатичну формальність.

Наша мета – максимально конструктивний, змістовний візит і перемовини з американською стороною. Треба шукати реальні варіанти, як цю війну спрямувати до закінчення. Побачимо, які пропозиції є у Стіва, у Джареда і що їм скажуть на це у Москві,

– наголосив президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський підтвердив, що спеціальний посланець президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер найближчими днями відвідають Росію та Україну. Американські представники спершу проведуть переговори в Москві, а вже в неділю, 6 вересня, мають прибути до Києва.

Це буде перший візит Віткоффа та Кушнера до української столиці від початку другого президентського терміну Дональда Трампа. Поїздка відбувається на тлі активізації дипломатичних зусиль Вашингтона щодо припинення війни. Приблизно 10 днів тому директор ЦРУ Джон Реткліфф також відвідав Москву, де зустрівся з представниками російських розвідувальних і безпекових структур.