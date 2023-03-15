Результатом визита лидера Сирии в Москву могут стать какие-то формальные договоренности между странами. Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Борис Тизенгаузен.
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Чего ждать от визита Асада в Москву
В ходе встречи диктаторы могут обсудить и определить новую ось зла – Россия, Сирия, Иран, Северная Корея и Беларусь.
Это будет что-то вроде визита Александра Лукашенко в Иран. Они с президентом Ирана Ибрагимом Райси обсуждали как санкции предоставляют им "дополнительные возможности" и как им прекрасно живется,
– заметил политтехнолог.
В то же время Иран может разве научить Беларусь как обходить наложенные санкции. По мнению политтехнолога, встреча Путина и Асада будет похожей.
Тизенгаузен предположил, чего ожидать от визита лидера Сирии в Россию: смотрите видео
Заметим, что визит Асада в Москву является первым с начала полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства, а также после мощных землетрясений в Сирии. До этого диктаторы встречались в сентябре 2021 года. Встреча запланирована на 15 марта специально, ведь в эту дату в 2011 году началось восстание в Сирии.
Си Цзиньпин может прилететь в Россию
- По информации CNN и Reuters, президент России готовится к предстоящему визиту главы Китая Си Цзиньпина в Москву.
- Журналисты отметили, что планы касательно поездки появились на фоне того, что Китай предлагал стать "посредником мира" в Украине. Однако на Западе это было воспринято скептически из-за дипломатической поддержки Пекином Москвы.
- В The Wall Street Journal сообщили, что после этого Си Цзиньпин планирует поговорить с Владимиром Зеленским впервые с начала войны в Украине. По данным издания, встреча Си с украинским лидером состоится виртуально.
- Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров прокомментировал возможный разговор двух лидеров. Он отметил, что это неофициальное уведомление и пока нет никакой дополнительной информации.
- Журналист Роман Цымбалюк не считает, что визит Си Цзиньпина что-нибудь изменит. По его словам, с практической точки зрения мы должны следить только за одной опцией – будет ли открыт, "китайский ленд-лиз". Но он уверен, что в этом нет смысла для Китая.