Результатом візиту лідера Сирії до Москви можуть стати якісь формальні домовленості між країнами. Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Чого очікувати від візиту Асада до Москви

Під час зустрічі диктатори можуть обговорити та визначити нову вісь зла – Росія, Сирія, Іран, Північна Корея та Білорусь.

Це буде щось на кшталт візиту Алєксандра Лукашенка до Ірану. Вони з президентом Ірану Ібрагімом Райсі обговорювали як санкції надають їм "додаткові можливості" та як їм чудово живеться,

– зауважив політтехнолог.

Водночас Іран може хіба навчити Білорусь як обходити накладені санкції. На думку політтехнолога, зустріч Путіна та Асада буде подібною.

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Зауважимо, що цей візит Асада до Москви є першим з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави, а також після потужних землетрусів у Сирії. До цього диктатори зустрічалися у вересні 2021 року. Зустріч запланували на 15 березня спеціально, адже в цю дату у 2011 році почалося повстання у Сирії.

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