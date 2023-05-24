Выскажут друг другу претензии, – политтехнолог назвал цель поездки Лукашенко в Путин

Александр Лукашенко прибыл в Москву ради встречи с Владимиром Путиным. Какова цель визита – доподлинно неизвестно.

Вероятно, диктаторы будут выдвигать друг другу претензии. Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Какие претензии имеют диктаторы

Путин – Лукашенко снаряды не дает, с консервации технику не снимает, убавил военное сотрудничество;

Лукашенко – Путиным не выполняются программы интеграции, кооперации, торговля идет криво.

"Лукашенко до сих пор не понимает, почему он влез в эту авантюру. На самом деле она ему гораздо большими проблемами обернулась, чем профитом. Еще обернется. Поэтому поедут друг другу претензии выскажут", – сказал Тизенгаузен.

Кроме того, Лукашенко видит, что страны Центральной Азии, бывшие союзные республики, отправились в сторону Китая, а ему места почему-то не нашлось.

Он думает: "Как это так? И Китай не стал моим покровителем, и Путин не дает того, что обещал. И вообще все пропало, скоро мне ордер выпишет Международный уголовный суд". Такие у него настроения. Плюс здоровье пошаливает, сердечко,

– подчеркивает политтехнолог.

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Лукашенко снесут

Накануне Польша предположила, что в Беларуси начнутся народные восстания. Генерал и бывший замминистра обороны Вальдемар Скшипчак заявил, что нужно быть готовыми поддержать белорусов, как и украинцев.

"На этот раз Лукашенко точно снесут, это не 2020 год. Главное дождаться начала и помочь нашим братьям белорусам, как они помогают нам. Возможно, им и помощь не понадобится, там один полк Калиновского спокойно справится. Большое количество белорусских военных не хочет воевать за Лукашенко, он их уже получил", – подытожил Тизенгаузен.

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