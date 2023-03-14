Попытка что-то противопоставить НАТО: какова цель визита Лукашенко в Иран
Александр Лукашенко побывал с визитом в Иране. Во время поездки в Тегеран белорусский диктатор пытался создать иллюзию своей важности.
Об этом 24 Каналу рассказал политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. По его словам, во время своего визита в Иран Лукашенко на самом деле не мог проявиться как самостоятельный политический деятель.
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"Лукашенко находится в большей изоляции, чем Путин"
Ведь самопровозглашенного президента Беларуси никто в цивилизованном мире не воспринимает как самостоятельного политика.
Лукашенко находится даже в большей изоляции, чем Владимир Путин. Даже если на Беларусь еще не наложили все возможные типы санкций, Запад не будет обращаться к белорусскому диктатору. Ведь он почти не влияет на реальную ситуацию,
– отметил Божко.
Политический консультант отметил, что самопровозглашенного президента Беларуси все меньше считают лидером суверенного государства. К нему относятся, как к руководителю марионеточного правительства, которым на самом деле руководит Россия.
Ярослав Божко предположил, зачем Лукашенко ездил в Иран: смотрите видео
Какова была задача Лукашенко в Иране
Отправившись в Иран, белорусский диктатор пытался создать некую иллюзию собственной субъектности. Вероятно, Кремль мог дать ему определенную задачу.
Не исключено, что Лукашенко будет отведена определенная роль лидера государства в новом антизападном альянсе. В рамках создания модели такого объединения или хотя бы заключения определенного договора белорусский диктатор и мог посетить Иран,
– допустил Божко.
По его словам, старые форматы, которые Россия создавала раньше, уже не работают. К примеру, уже почти исчерпала свою роль Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
"Сейчас в ОДКБ происходят внутренние склоки. Армения постоянно говорит, что ее национальные интересы не защитили во время конфликта с Азербайджаном", – рассказал политический консультант.
Россия стремится создать "восточное НАТО"
Он отметил, что падение старых антизападных организаций приводит к тому, что Россия и ее сателлиты будут стремиться создавать новые коалиции, которые могли бы противостоять Западу
Например, Москва и ее союзники будут активнее в прокитайских образованиях, таких как Шанхайская организация сотрудничества. Это нужно Кремлю для того, чтобы создать альтернативное поле – что-то вроде "восточного НАТО",
– сказал Божко.
Глава Центра политических студий "Доктрина" считает, что Лукашенко и сам не в восторге от того, что теряет свою политическую самостоятельность. Однако диктатор не может ничего сделать, поскольку сам находится в изоляции, и не способен сопротивляться давлению со стороны Москвы.
Визит Лукашенко в Иран: что известно
- Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко побывал в Иране с 2-дневным визитом. Президент Ирана Эбрахим Раиси выразил готовность поделиться с Беларусью своим опытом противостояния санкциям.
- Лукашенко похвалил Иран за искусный обход санкций. Белорусский диктатор добавил, что страны могут помочь друг другу.
- Военный эксперт Петр Черник предположил, что Александр Лукашенко мог просить Иран об открытии совместных заводов по производству дронов и определенных запчастей.