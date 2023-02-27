Об этом 24 Каналу рассказал корреспондент "Радио свобода" в Беларуси Валерий Калиновский. По его словам, визит не оправдает ожиданий.
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Цель визита
Валерий Калиновский сообщил, что самопровозглашенный руководитель Беларуси постоянно подчеркивает, что Китай – это его главный партнер.
"У Лукашенко свои отношения с Си Цзиньпином, Китаем", – объяснил он.
По его мнению, в свое время он даже использовал Китай, чтобы сбалансировать свою пророссийскую политику.
Я здесь не преувеличивал бы именно то, что он вроде бы едет исполнять прихоти Путина,
– сосредоточил внимание корреспондент.
По его словам, конечно, Лукашенко будет учитывать желание президента России Владимира Путина во время разговора с Си Цзиньпином. Впрочем, Лукашенко будет таким образом реализовывать и собственные цели.
Обход санкций
Валерий Калиновский рассказал, что маловероятен факт использования Беларуси во избежание санкций.
Беларусь здесь, в центре Европы, отслеживается гораздо лучше, чем Россия. И тем более у России с Китаем там более близкие отношения с территориальной точки зрения,
– подчеркнул он.
Корреспондент отметил, что Китай может самостоятельно сотрудничать с Россией, не вовлекая в эту историю еще и Беларусь.
"Я бы не преувеличивал роль Лукашенко в налаживании российско-китайских нелегальных связей", – подытожил он.
По его словам, Россия и Китай разберутся между собой сами.
Отношения Беларуси с Китаем: главное
- Политический эксперт Валерий Клочок отметил, что Беларусь для Китая – это окно в Европу. Именно через Минск Китай может поставлять товары в Европу и оказывать свое влияние.
- В то же время, российский оппозиционный юрист Марк Фейгин убежден, что Лукашенко ничего не может дать Китая, поэтому он ему не нужен.
- В свою очередь политолог Андрей Вигиринский рассказал, что Александр Лукашенко хочет как можно больше привлекать китайских инвесторов страны, чтобы они имели большее влияние на Беларусь, чем Владимир Путин.