Об этом 24 Каналу рассказал корреспондент "Радио свобода" в Беларуси Валерий Калиновский. По его словам, визит не оправдает ожиданий.

Смотрите также Лукашенко нашел нового хозяина, – Жданов о визите Лукашенко в Китай

Цель визита

Валерий Калиновский сообщил, что самопровозглашенный руководитель Беларуси постоянно подчеркивает, что Китай – это его главный партнер.

"У Лукашенко свои отношения с Си Цзиньпином, Китаем", – объяснил он.

По его мнению, в свое время он даже использовал Китай, чтобы сбалансировать свою пророссийскую политику.

Я здесь не преувеличивал бы именно то, что он вроде бы едет исполнять прихоти Путина,

– сосредоточил внимание корреспондент.

По его словам, конечно, Лукашенко будет учитывать желание президента России Владимира Путина во время разговора с Си Цзиньпином. Впрочем, Лукашенко будет таким образом реализовывать и собственные цели.

Обход санкций

Валерий Калиновский рассказал, что маловероятен факт использования Беларуси во избежание санкций.

Беларусь здесь, в центре Европы, отслеживается гораздо лучше, чем Россия. И тем более у России с Китаем там более близкие отношения с территориальной точки зрения,

– подчеркнул он.

Корреспондент отметил, что Китай может самостоятельно сотрудничать с Россией, не вовлекая в эту историю еще и Беларусь.

"Я бы не преувеличивал роль Лукашенко в налаживании российско-китайских нелегальных связей", – подытожил он.

По его словам, Россия и Китай разберутся между собой сами.

Отношения Беларуси с Китаем: главное