Ценность в другом, – Солонтай сказал, будут ли санкции после обстрела россиян с территории ЗАЭС
МАГАТЭ все больше осознает необходимость постоянного присутствия на Запорожской АЭС. Впрочем, не следует забывать, что институты ООН достаточно слабы.
Так, МАГАТЭ является просто специализированным подразделением по ядерной безопасности, которое входит в структуру ООН. Об этом 24 каналу рассказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай.
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В чем ценность пребывания миссии на ЗАЭС
По его словам, следует помнить, что в Совбез ООН входит россия и организация "постоянно очень обеспокоена, но слаба". А МАГАТЭ является отражением структуры организации, поэтому до санкций против россии и серьезной ответственности "очень далеко".
Ценность пребывания там экспертов в сдерживающем факторе,
– отметил Солонтай.
То есть ценность пребывания экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС в том, что вероятность ядерного взрыва или какой-то катастрофической ситуации на атомной станции достаточно низка, чем когда там находятся только россияне. И в этом, по мнению Солонтая, может быть наибольший результат.
Как разрешить ситуацию на атомной станции
Но риск катастрофы на Запорожской АЭС все равно остается, визит МАГАТЭ – только временное решение проблемы.
Разрешение ситуации (на ЗАЭС – 24 канал) в деоккупации Энергодара,
– подчеркнул Солонтай.
Он отметил, что необходимо развивать контрнаступление и освобождать оккупированные территории. Тогда россия, вероятно, не выдержит давления Вооруженных Сил Украины и прибегнет к очередному "жесту доброй воли".
Солонтай объяснил в чем ценность пребывания миссии на ЗАЭС: смотрите видео
Ситуация вокруг ЗАЭС: последние новости
- Запорожская АЭС 3 сентября снова потеряла связь с внешней линией электропередач. Объект продолжает предоставлять электроэнергию в сеть по резервной линии.
- Миссия МАГАТЭ, попавшая на атомную станцию, сделала первое заявление. Отметили, что целостность ЗАЭС нарушалась несколько раз, а работники станции в тяжелом эмоциональном состоянии, но благодаря профессионализму выполняют свою работу.
- Несмотря на неопровержимые доказательства противоположного, россияне до сих пор пытаются убеждать мир в том, что именно ВСУ обстреливали ЗАЭС. В частности, когда глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси увидел прилетевший с оккупированной территории снаряд, они сказали, что тот "развернулся".
- Европейский совет полностью поддерживает работу МАГАТЭ, которая недавно посетила Запорожскую АЭС. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что россия поставила мир под угрозу, и необходимо обеспечить ядерную безопасность.