Китай мог вызвать Медведева "на ковер" через сообщение Кадырова. Глава Чечни на китайском языке обратился к мусульманам.

Такое мнение 24 каналу озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман. Ранее сообщалось о том, что Путин использовал Медведева для многоходовки по Китаю.

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Сообщение Кадырова

Шейтельман рассказал, что Кадыров в соцсетях на китайском языке обратился к мусульманам, призвав их объединиться ради противостояния НАТО, а такие сообщения не делаются без согласования с администрацией Путина. Мусульмане, к которым можно обратиться по-китайски – это уйгуры – представители довольно проблемного региона Китая. Поэтому Китай вызвал Медведева на "ковер".

Это сепаратизм, по китайским меркам это разжигание сепаратизма. Когда иностранный политический деятель прямо обращается к уйгурам. Китай мог разглядеть такой смысл и расценить это, как попытку России поиграть с Китаем.

– отметил политтехнолог.

Шейтельман о том, что Китай мог вызвать Медведева на "ковер" из-за сообщения Кадырова: смотрите видео

Другие версии визита Медведева в Китай

Он продолжил, что Китай принимал Медведева как бывшего президента России, потому что это обычная практика, когда бывший президент государства возглавляет определенный переговорный мирный процесс. Однако визит Медведева в Китай следует оценивать с двух сторон:

Если абстрагироваться, что в этот же день Зеленский посетил Байден, то можно было бы говорить, что Путин через Медведева отправил сигналы Си Цзиньпину, который затем должен передать их США. Это можно было бы расценивать как начало мирного процесса.

Если учесть, что в этот же день Зеленский посетил Байдена, то это пиар ответ Кремля. Однако в этом случае Пекин принял Медведева как вассала Китая.

"Программа под названием" Китай начинает строить порты и железную дорогу в России" означает, что Россия становится колонией Китая. Не политически подчиняется, не оккупируется, но подчиняется в экономическом плане полностью. Однако мне все же кажется, что мирный процесс последовал», – заметил Шейтельман.

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