"Есть чем удивить россиян": интересные детали визита министра обороны Германии в Украину

11 мая министр обороны Германии Борис Писториус с неанонсированным визитом прибыл в Украину. Россияне получат много "интересных сюрпризов" по результатам новых договоренностей между странами.

Как рассказала ведущая 24 Канала Дарья Трунова, министр обороны Украины Михаил Федоров провел встречу с Борисом Писториусом. Германия и Украина усилят сотрудничество в оборонной сфере. Там есть чем удивить россиян.

Смотрите также Россияне снова нарушили перемирие и продвигаются на нескольких направлениях: как изменилась линия фронта за неделю

Что известно о сотрудничестве Германии и Украины?

Германия и в дальнейшем готова финансировать украинскую противовоздушную оборону и закупать к ней ракеты. Также там и в дальнейшем будут финансировать производство дальнобойных дронов. Германия признает право Украины атаковать российскую инфраструктуру, которая является абсолютно законной целью.

Министр обороны Михаил Федоров отметил, что Германия выделила первые средства на поддержку дроново-штурмовых подразделений. Они способны существенно повлиять на ситуацию на поле боя.

Эти подразделения могут проводить как наступательные, так и оборонительные операции с помощью дронов. Украина уже меняет правила "игры" на поле боя. Последние месяцы стали рекордными по потерям россиян. Мы смогли уничтожить 35 тысяч оккупантов и в марте, и в апреле. России не хватает сил, чтобы продолжать вести наступательные операции. Украина также перехватила инициативу в направлении дипстрайков,

– сказал Федоров.

Обратите внимание! Дроново-штурмовые подразделения уже применяются на войне в Украине. Они сочетают работу пехотинцев вместе с беспилотниками в единую систему. Благодаря этому уже удалось освободить несколько сотен квадратных километров на Юге.

Германия и Украина готовят совместное производство дронов

Борис Писториус зато отметил, что Германии есть чему поучиться у Украины. Там заинтересованы, чтобы наше государство вело переговоры с Россией с позиции силы. Поэтому они и в дальнейшем будут помогать Украине с финансированием.

По его словам, Германия и Украина намерены совместно производить ударные дроны различной дальности. В частности речь идет о дальнобойных беспилотниках с радиусом действия до 1500 километров.

Если массово применять дроны, то они перенасыщают ПВО противника и выводят ее из строя. Это то, над чем мы интенсивно работаем в НАТО,

– подчеркнул Писториус.

Он подчеркнул, что диктатор Путин не может похвастаться значительными территориальными достижениями. Он даже начал терять некоторую захваченную территорию в Днепропетровской области. На этом фоне важно, чтобы партнеры усилили помощь Украине.

Обратите внимание! Как отметил Федоров, немецкая поддержка сейчас составляет примерно треть от всей военной помощи Украине. К примеру, Германия уже начала финансировать закупку сотен ракет к ЗРК Patriot. Это пока единственный зенитный ракетный комплекс на вооружении Украины, который способен эффективно сбивать российские баллистические ракеты.

Получит ли Украина немецкие ракеты Taurus?

Украина заинтересована в том, чтобы получить немецкие крылатые ракеты Taurus. Силы обороны уже имеют определенные ракеты с похожим принципом действия, но все равно заинтересованы в получении дополнительных средств поражения.

Военный эксперт Павел Нарожный рассказал, что немецкая ракета Taurus является своеобразным аналогом франко-британской Storm Shadow, которую уже передавали Украине. Однако немецкое оружие отличается своей дальнобойностью – более 500 километров. Оно было бы идеальным средством поражения для того же Крымского моста или военных аэродромов вблизи Украины.

Интересно, что канцлер Германии Фридрих Мерц перед своим избранием намекал, что может передать эту ракету Украине. Но потом эта тема "затихла". Сейчас Мерц говорит, что ВСУ не имеют проблем с дальнобойным оружием. Да и ракет Taurus в Германии немного. Нужно решать другие украинские проблемы. В частности над нехваткой финансов на оружие.