Моди в Киеве планирует обсудить мирное урегулирование войны между Украиной и Россией

Вскоре в Киев должен приехать премьер-министр Индии Нарендра Моди. В планах обсудить возможность мирного окончания войны между Россией и Украиной.

Также в планах Моди укрепить двустороннее сотрудничество между Индией и Украиной. Напомним, по информации СМИ, индийский премьер согласился передавать сообщения между Путиным и Зеленским.

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Что известно о мирной инициативе Моди

Перед своим отъездом в Польшу, а после – в Украину, индийский премьер заявил в среду, 21 августа, что во время своего визита в Киев намерен "поделиться взглядами" на мирное урегулирование конфликта.

Он также отметил, что в украинской столице попытается укрепить двустороннее сотрудничество между странами.

Говоря относительно мирных инициатив, Моди подчеркнул, что "как друг и партнер мы надеемся на быстрое восстановление мира и стабильности в регионе".

Напомним, что визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Киев запланирован на 23 августа. Это первый визит главы индийского правительства в Украину.