Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует посетить Польшу перед тем, как он приедет с рабочим визитом в Украину, к которому его склоняли уже несколько лет подряд.

Это будет первый визит Нарендры Моди в Польшу. Предыдущий визит совершил Морарджи Десаи в 1979 году. Известно, что в этот раз страну посещали Джавахарлал Неру и Индира Ганди.

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Моди посетит Польшу

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который ранее отметился визитом в Россию и объятиями с диктатором Владимиром Путиным во время жуткого обстрела детской больницы "Охматдет" в июле, запланировал визит в Польшу.

По данным источников The Print, Моди будет в Варшаве и проведет двусторонние переговоры с президентом страны Анджеем Дудой и главой польского правительства Дональдом Туском.

Также собеседники отметили, что, кроме двусторонней встречи, он посетит памятники махараджам Джамнагара и Колхапура, которые приютили тысячи польских беженцев во время Второй мировой войны.

Незадолго до этого СМИ сообщили, что премьер-министр Индии Нарендра Моди после нескольких лет колебаний таки посетит Украину. Это будет первый его визит с начала полномасштабного вторжения.