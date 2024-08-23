Индию подтягивают как противовес Китаю: что стоит за визитом Моди в Киев

В День Государственного флага, 23 августа, премьер-министр Индии Нарендра Моди совершит свой первый официальный визит в Украину. Таким образом Запад поднимает ставки в противостоянии Индия – Китай и показывает Пекину, что он должен делать.

Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. В то же время СМИ отмечают, что индийский премьер согласился передавать сообщения между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

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Индия активизировалась на политической арене

В целом наибольшей опасностью для евразийского континента было успешное развитие Китая. Запад не дает России проиграть только потому, чтобы ее не поглотил Китай.

Действительно есть большая угроза. Ведь если Китай поглотит Россию, то представьте мощность этой страны, которая станет угрозой для всего мира,

– сказал Клочок.

Для противовеса Китаю, который усиливает свое влияние в Европе, сейчас запускают Индию, чтобы она имела больший экономический вес в противостоянии КНР, чтобы сдерживать развитие Пекина.

Это абсолютно закономерный баланс. Конечно, Моди поставили условие, что ты приедешь в Украину, продемонстрируешь свою приверженность к вопросу прекращения войны России против Украины,

– отметил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

По его словам, для Украины эта история не очень выгодна, ведь мы не знаем, с чем приедет Моди. Возможно, он привезет очередной "мирный план", который может быть согласован в Европе. Ведь в Польшу премьер-министр Индии едет неслучайно.

"Опять открытый вопрос, какие предложения будут привезены из Кремля. Хотя наиболее неадекватные предложения от Путина мы уже услышали, но я думаю, что Путин говорил Моди несколько иное", – добавил Клочок.