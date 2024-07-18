Под аплодисменты зала: фон дер Ляйен в Европарламенте разнесла Орбана за визит к Путину – видео

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила визит венгерского премьера Виктора Орбана в Москву. Она также раскритиковала удар России по детской больнице "Охматдет" в Киеве и отметила, что Москва специально это сделала.

Об этом фон дер Ляйен сообщила во время представления своей программы как кандидата на второй срок на посту президента Еврокомиссии, передает корреспондентка 24 Канала.

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Что сказала фон дер Ляйен об "Охматдете" и "мирном турне" Орбана

Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия продолжает наступление и ведет войну на истощение. Москва также делает ставку на то, что Европа и Запад расслабятся в вопросе поддержки Украины.

Президент Еврокомиссии отметила, что в Евросоюзе есть "тот, кто подыгрывает Кремлю". Она раскритиковала визит Орбана к Путину.

Эта так называемая мирная миссия была ничем иным, как миссией умиротворения. Только через два дня путинские самолеты нацелили свои ракеты на детскую больницу и роддом в Киеве. И мы все увидели изображения детей, залитых кровью. Мы видели матерей, которые пытались забрать маленьких онкобольных детей в безопасное место,

– сказала фон дер Ляйен.

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Кандидат на переизбрание на должность президента Еврокомиссии отметила, что удар по "Охматдету" не был ошибкой, а был "холодным посланием от Кремля к ЕС". Она заявила, что Европа будет стоять с Украиной столько, сколько это будет нужно.

К слову, Европейские лидеры во время заседания саммита ЕС приняли решение о руководстве ЕС на следующие пять лет. По результатам решения действующий президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сохранит свою должность до 2029 года. Однако за ее назначение должен проголосовать еще Европейский парламент, а именно не менее 361 евродепутат.

Кроме того, в ответ на “мирное турне” Орбана Европейская комиссия отменила визит коллегии комиссаров в Венгрию и скорректировала уровень представительства на заседаниях под венгерским председательством. На эти решения в Будапеште отреагировали довольно эмоционально.