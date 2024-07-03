Безнадежная попытка: что стоит за визитом Орбана в Киев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским 2 июля предложил прекращение огня на линии соприкосновения с войсками России. Таким образом, по его мнению, удастся ускорить темпы мирных переговоров с Путиным.

Политтехнолог Михаил Шейтельман озвучил мнение 24 Каналу, что попытка лидера Венгрии призвать Украину к перемирию является абсолютно безнадежной. Он также добавил, что Орбан не скрывает в своей риторике "пророссийский налет".

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Условия перемирия Орбана не подходят обеим сторонам

Шейтельман предполагает, что Орбан пообещал российскому диктатору, что предложит во время визита в украинскую столицу такую идею перемирия. Однако политтехнолог заметил, что условия, которые озвучил Орбан, не подходят не только Украине, но и России.

"Орбан призвал перестать стрелять, потом наступит перемирие и будет проще договариваться. Зеленский ответил отказом. Но ведь и вторая сторона на это не согласна. Путин выступил со своими требованиями к перемирию, ему надо, чтобы с России сняли санкции, чтобы Украина вывела войска со всех территорий, на которые он претендует", – озвучил Шейтельман.

Модель трехстороннего договора

Президент Зеленский высказался о возможности переговоров с Путиным по примеру модели трехстороннего договора с посредниками, как это было во время восстановления "зернового" коридора. Однако политтехнолог Шейтельман отметил, что третья сторона должна быть не просто посредником, а гарантом, который заставит Россию выполнять договоренности.

"Украина не подписывала "зерновое" соглашение с Россией, она подписала с Турцией и ООН. И Россия подписала с ними. Украина не начала после этого верить России, она начала верить Турции и ООН. Почему невозможен мир и подписание с ней договора? Потому что нет к ней доверия. Должна быть сторона, которая будет ее заставлять. Может ли Турция заставить Россию соблюдать правила судоходства? Может. Потому что флот Турции сильнее флота России", – озвучил Шейтельман.

Гарантом в трехстороннем договоре могли бы стать США

По мнению Шейтельмана, гарантом для установления перемирия между Украиной и Россией, вероятно, могли бы стать США, но никак не Венгрия, которой просто нечем сдерживать Путина и заставлять его выполнять договоренности.

Например, Венгрия подписала бы договор с Россией, которая должна вывести войска и больше не нападать на Украину. Чем Венгрия это будет обеспечивать? Ничем. Поэтому это полный бред, что эта страна могла бы стать третьей стороной в перемирии. Нам нужны не посредники, а гаранты. Такими могут стать только США,

– подытожил Шейтельман.