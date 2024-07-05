Из-за поездки Орбана в Москву в Еврокомиссии могут отменить запланированный визит в Венгрию

Премьер Венгрии Виктор Орбан не имел мандата на визит в Москву, в частности от Совета ЕС, где председательствует сейчас Будапешт. Кроме того, Венгрия ни с кем не согласовывала решение относительно своего визита в Россию.

Об этом заявил главный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, передает корреспондентка 24 канала в Брюсселе. Отметим, что Орбан прибыл в Москву 5 июля.

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Еврокомиссия может отказаться от визита в Венгрию

По словам Мамера, смысл поездки Орбана к Путину “не является правильным”, поскольку речь идет об умиротворении, а не о мире.

Это не о мире. Мы считаем, что это подрывает единство и решимость, которые мы должны продемонстрировать для того, чтобы эта война закончилась,

– подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Он отметил, что Орбан не предупреждал союзников о своей “миротворческой миссии”. Эрик Мамер отметил, что в ЕС есть официальная позиция одобрена на уровне лидеров и министров по войне в Украине. Евросоюз поддерживает Украину, и считает, что Киев должен быть представлен за столом переговоров, когда речь идет о завершении войны.

"Очень четко сказать российским агрессорам, что лучший и самый быстрый способ решения конфликта – это вывести свои войска из Украины", – сказал Мамер.

В Еврокомиссии добавляют, что теперь не уверены осуществят ли свой запланированный визит в Венгрию, как в страну, которая председательствует в Совете ЕС.

"Этот визит в Москву серьезно ставит под сомнение традиционную поездку Еврокомиссии во время председательства в Совете ЕС в Венгрию, которую мы запланировали сразу после летних каникул", – отметил главный представитель ЕК.