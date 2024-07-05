Про це заявив головний речник Єврокомісії Ерік Мамер, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі. Зазначимо, що Орбан прибув у Москву 5 липня.

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Єврокомісія може відмовитися від візиту в Угорщину

За словами Мамера, сенс поїздки Орбана до Путіна “не є правильною”, оскільки йдеться про умиротворення, а не про мир.

Це не про мир. Ми вважаємо, що це підриває єдність і рішучість, які ми повинні продемонструвати для того, щоб ця війна закінчилася,

– наголосив речник Єврокомісії.

Він зазначив, що Орбан не попереджав союзників про свою “миротворчу місію”. Ерік Мамер наголосив, що в ЄС є офіційна позиція схвалена на рівні лідерів та міністрів щодо війни в Україні. Євросоюз підтримує Україну, і вважає, що Київ має бути представленим за столом переговорів, коли йдеться про завершення війни.

"Дуже чітко сказати російським агресорам, що найкращий і найшвидший спосіб розв'язання конфлікту – це вивести свої війська з України", – сказав Мамер.

В Єврокомісії додають, що тепер не впевнені чи здійснять свій запланований візит до Угорщини, як до країни, яка головує в Раді ЄС.

"Цей візит до Москви серйозно ставить під сумнів традиційну поїздку Єврокомісії під час головування в Раді ЄС до Угорщини, яку ми запланували одразу після літніх канікул", – наголосив головний речник ЄК.

До слова, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Угорщина повідомила союзникам по Альянсу про запланований візит прем’єра Орбана до Москви. Віктор Орбан поділиться результатами зустрічі у Росії під час саміту НАТО у Вашингтоні.