Орбан решает собственные проблемы: с какой целью приезжал в Украину

1 июля Венгрия начала председательствовать в Евросоюзе, а уже 2 июля премьер Виктор Орбан прибыл с визитом в Украину. Политик точно приехал не по собственной воле. Целью его поездки было продвижение месседжей из Москвы, а также решение собственных проблем.

Орбан надолго не задержался в Киеве, а быстренько поехал в Венгрию или Брюссель, чтобы выполнять непосредственные обязанности. Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок подробно проанализировал 24 Каналу визит премьера.

Самое главное здесь Преследует две цели: для чего Орбан приехал в Украину впервые с начала полномасштабной войны

Работал по "методичкам" Кремля

Клочок отметил, что во время встречи Владимира Зеленского и Виктора Орбана параллельно велся разговор министров иностранных дел Венгрии и России, Петера Сийярто и Сергея Лаврова соответственно.

Я более чем уверен, что Орбана просто консультировали в онлайн режиме – что и как делать. Его приезд в Киев – не об Орбане как таковом. Обратите внимание, насколько он был лояльным,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Премьер-министр открывает украинскую школу в Венгрии, готов ее финансировать и не выдвигает встречных требований. На сам конец просит президента Украины прекратить огонь и начать переговоры с Россией.

Учитывая это, нет никаких сомнений относительно цели визита Орбана. Ему не нужны союзники, его интересует вопрос дешевых энергоресурсов и финансов, и чаще всего бесплатных. Говорится о помощи из Европы.

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Политику важно сотрудничество со всеми и везде, чтобы решить текущие проблемы в Венгрии. Ему удалось сформировать очень широкую электоральную поддержку. С 2010 года имеет свое большинство в венгерском парламенте.

Визит в Киев – стопроцентно не его собственная инициатива. Он еще мог бы 300 лет сюда не ездить, и дальше продолжал бы шантажировать всех и вся. Но он имеет определенные обязательства от своих патронов, то есть союзников по внешней политике – Путина и ЕС. Поскольку Европейский Союз давит на него, и он сегодня должен продемонстрировать какую-то определенную лояльность к Украине,

– отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Виктор Орбан выполнял роль "внукового дипломата", который привез в Киев конкретные предложения Кремля, как "нужно" заканчивать войну. К тому же сейчас стремительно развиваются события к возможным переговорам, которые могут состояться на втором Саммите мира.