"Добро непременно победит российское зло": в МИД возобновили приглашение для Папы посетить Украину

Папа Римский заявил, что может скоро посетить Москву и Киев. В МИД Украины говорят, что с радостью ожидают визита Франциска в украинскую столицу.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко. Он подчеркнул, что Украина неоднократно высказывала свое приглашение Папе Римскому по поводу визита.

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Этот визит поддержит украинцев во время войны, – МИД

Мы считаем, что этот визит усилит роль понтифика в восстановлении мира на украинской земле, а также поддержит дух украинцев, страдающих из-за агрессии России,

– отметили в дипломатическом ведомстве.

В МИД Украины отметили, что Москва, в свою очередь, всячески игнорирует готовность Папы Римского посетить Россию. В министерстве говорят, что это свидетельство того, что режим государства-агрессора стремится к войне, а не к миру.

Приглашение понтифику возобновили

В официальном Киеве подчеркнули, что сейчас пора углубить связи с теми, кто этого хочет искренне. Приглашение для понтифика возобновили и призвали продолжить молиться за Украину.

Добро непременно победит российское зло,

– добавили в МИД.

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Что известно о возможном визите понтифика в Киев и Москву:

Папа Римский сообщил СМИ, что может посетить Украину после возвращения из Канады.

Однако перед поездкой в Киев понтифик хотел бы наведаться в Москву для возможности помочь.

Ранее ни один Папа Римский не приезжал в Россию.

Контакты по организации визита уже налаживали кардинал Паролин и глава МИД России Сергей Лавров.

Несколько месяцев назад, в правительстве России сообщили, что такой визит – не своевременный.

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