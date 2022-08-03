кремль дважды за неделю увидел зубы, которые показали США

США показали зубы – дважды за последние дни. В первый раз, когда уничтожили в Афганистане лидера Аль-Каиды аль-Завахири. Второй, когда совершили визит спикера Палаты представителей на Тайвань.

Простой сигнал для одичавших

У нас многие боятся, что поднятие ставок американцами будет отвлекать их от нашей войны с рф. Зря, все с точностью до наоборот.

Актуально российская десантура уже выбрала себе место для братской могилы в Украине

Кремлевский режим не понимает ни одной цивилизованной дипломатии, только силу. Зубы, которые показали США Китаю и террористам, сразу увидели в кремле.

Сигнал очень прост: мы никого в этом мире не боимся и достанем всех, кто нам угрожает. Просто и очень доступно. Для всех и прежде всего для кремля.



Визит Нэнси Пелоси на Тайвань показал, что США не боятся никаких угроз / Коллаж 24 канала

Важно Россия получила четкий сигнал: визит Пелоси на Тайвань будет иметь прямое отношение к войне в Украине.

Как США стали ньюсмейкерами недели

Вечером 2 августа самолет Пелоси все же сел в аэропорту на острове Тайвань, несмотря на многочисленные угрозы Китая сбить этот борт.

Таким образом, Пелоси стала первой за четверть века американской чиновницей, посетившей Тайвань.

Политик подчеркнула, что ее визит должен засвидетельствовать постоянную поддержку Тайваня со стороны США.

Кроме того, еще одной новостью дня 2 августа стало известие о том, что США успешно ликвидировали в Афганистане лидера террористической организации Аль-Каида – Аймана аль-Завахири.

Операцию реализовали с помощью беспилотника. Аль-Завахири был причастен к организации теракта 11 сентября 2001 года.

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