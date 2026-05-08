Визит состоится на рубеже весны –лета, –Зеленский о встрече с представителями Трампа

В Киеве ожидают представителей США в конце весны –в начале лета. В столице рассчитывают, что эти переговоры помогут активизировать дипломатический диалог по завершению войны в Украине.

Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский.

Когда ждать представителей Трампа в Киеве?

Сегодня, 8 мая, Зеленский заслушал доклад Рустема Умерова по итогам его встреч в США. Переговоры, по словам президента, были содержательными.

Сейчас в Киеве согласовывают график дальнейших визитов. Ожидается, что в конце весны – начале лета состоится визит представителей Дональда Трампа в столицу.

Надеемся, что на этот раз получится реализовать запланированное и активизировать дипломатию,

– отметил Зеленский.

Как прошли переговоры в США?

Глава государства отметил, что во время предыдущих встреч украинской и американской делегаций стороны обсудили гуманитарные вопросы, в частности продолжение обменов военнопленными.

Кроме того, сейчас дорабатываются детали возможных договоренностей, которые должны усилить украинскую безопасность.

Кроме того, сейчас дорабатываются детали возможных договоренностей, которые должны усилить украинскую безопасность.

Зеленский отметил конструктив в диалоге и подчеркнул необходимость двигаться к миру через укрепление Украины и двусторонних отношений с США.

Почему представители США не спешат в Украину?

Еще в начале апреля Владимир Зеленский сообщал о визите американских представителей, в частности Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Однако точную дату визита тогда также не назвал. Владимир Зеленский сказал, что считает справедливым то, что представители США прибудут в Украину, поскольку они много раз бывали в Москве.

Несколько ранее глава Офиса президента также заявлял о приезде американской делегации. Тогда он называл ориентировочную дату визита – вскоре после пасхальных праздников.

Политолог Николай Давидюк предположил, что вероятный визит Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера может быть связан с попыткой перезапустить мирные переговоры по завершению войны в Украине.

Очевидно, что представители Трампа откладывают приезд в Киев. Издание Kyiv Independent предполагает, что причина этого – сомнения в достижении реальных результатов мирных переговоров по Украине. Кроме этого, стоит заметить, что переговорщики сейчас глубоко сосредоточены на вопросах решения войны на Ближнем Востоке между США и Ираном.