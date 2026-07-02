В Киеве ожидают уже на следующей неделе: Зеленский анонсировал визит американской делегации

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона продолжает поддерживать связь с представителями президента США Дональда Трампа. По его словам, в последние дни уже состоялись переговоры с одним из ключевых представителей американской стороны.

Об этом глава государства заявил во время беседы с журналистами на месте российского обстрела, пишет Sky News.

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Что сказал Зеленский о встрече с американской делегацией?

Зеленский сообщил, что главный украинский переговорщик Рустем Умеров в течение последних двух дней провел переговоры с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Президент также отметил, что надеется на визит в Украину Джареда Кушнера и специального представителя США Стива Виткоффа. Кроме того, Зеленский выразил надежду на личную встречу с Дональдом Трампом во время саммита НАТО, который, по его словам, должен состояться на следующей неделе в Анкаре (Турция).

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает дипломатическую работу с международными партнерами, несмотря на изменение приоритетов мировой повестки дня.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложение о прямой встрече с Владимиром Путиным остается в силе. По его словам, Киев и в дальнейшем выступает за переговоры в формате "Украина – Россия" при поддержке международных партнеров. Глава государства подчеркнул, что все возможности для дипломатического завершения войны уже давно предложены, однако Россия продолжает боевые действия. Он подчеркнул, что теперь решение зависит от Кремля.

В то же время Владимир Путин заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной, но только на основе стамбульских договоренностей 2022 года и с учетом, по его словам, "реалий на местах". Во время совещания с членами Совета безопасности России он также утверждал, что переговоры якобы были прерваны по инициативе Украины.

К слову, в Европе все больше сомневаются, что Дональд Трамп сможет повлиять на мирные переговоры между Украиной и Россией. По данным Axios, европейские лидеры не уверены, что президент США Дональд Трамп решится существенно усилить давление на Москву, несмотря на его критические заявления в адрес Владимира Путина. Издание также отмечает, что пока неизвестно, сможет ли новая кампания украинских дроновых атак приблизить мирные переговоры, ведь, несмотря на усиление давления на Кремль, Россия продолжает настаивать на своих условиях.