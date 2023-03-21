Премьер Японии прибыл в Киев в ответ на визит Си в Москву: почему это важно

Премьер-министр Японии Фумио Кишида приехал с неанонсированным визитом в Украину на следующий день после встречи китайского лидера Си Цзиньпина с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

Премьер Японии уже прибыл в Киев

Кишида встретится с президентом Владимиром Зеленским и обсудит поддержку Японии в обновлении Украины.

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Премьер-министр Фумио Кишида прибыл на центральный вокзал Киева.



Японский премьер уже в Киеве / Скриншот NHK

Уникальность визита

Японское издание NHK пишет, что это первая со времен Второй мировой войны поездка премьер-министра Японии в страну или регион, где продолжаются боевые действия.

Это также первый визит в Украину азиатского члена группы G7 и первый визит союзника США в регион.

"Визиты Кишиды и Си подчеркивают глубокие разногласия в Северо-Восточной Азии по поводу войны в Украине", – говорится в сообщении.

И это понятно, ведь Япония обещает существенную помощь Киеву, тогда как Китай остается "единственным голосом, поддерживающим все более изолированного российского лидера Владимира Путина – а теперь глобального изгоя и подозреваемого в военных преступлениях".

Обратите внимание! Япония и Соединенные Штаты в последние годы сблизились, особенно в вопросах региональной безопасности и сотрудничества в области разведки.

Япония также является членом региональной индо-тихоокеанской группы, так называемой "четверки" (Quad), занимающейся вопросами безопасности. В нее также входят США, Индия, Япония и Австралия.

Чего ждать от визита японского премьера

Предварительно Министерство иностранных дел Японии заявило, что визит Кишиды в Украину состоялся по приглашению Зеленского, и что Кишида вернется в Японию в четверг.

Кишида неоднократно осуждал военное вторжение Москвы, отмечая, что "завтра Украиной может стать Восточная Азия".

"Агрессия России против Украины – это не только европейское дело, это вызов правилам и принципам всего международного сообщества", – заявлял Кишида.

Почему это важно в контексте визита Си к Путину

Приезд японского премьер-министра в Украину проходит почти одновременно с визитом Си Цзиньпина в Россию.

Заметим, что визит Си был анонсирован как миротворческий проект. Хотя в Киеве и на Западе это воспринимают скептически.

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Внимание! Запад трактует визит китайского лидера в Москву как одобрение действий Путина. Более того, российская армия исчерпала запасы оружия, а российская экономика страдает от западных санкций, поэтому приезд Си к Путину и правда является своеобразной поддержкой террористического режима.

Китай поддерживал риторику Кремля по поводу войны в Украине, отказывался осуждать вторжение и продолжал оказывать финансовую поддержку Москве, значительно увеличивая закупки российского топлива,

– говорится в статье.

Во время своего визита в понедельник Си похвалил Путина и назвал его "дорогим другом". Они обменялись "мнениями относительно украинского вопроса".