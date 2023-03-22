Это не случайность: может ли визит премьера Японии быть ответом Китаю

Премьер-министр Японии Фумио Кишида приехал в Украину на следующий день после встречи главы КНР Си Цзиньпина с российским президентом Владимиром Путиным. Таким образом, Япония демонстрирует свою поддержку Украине.

Об этом 24 Канала рассказал руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов. По его словам, визит японского премьера в Украину свидетельствует о демонстрации единства Японии с Западным миром.

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21 марта в Украину с неожиданным визитом приехал премьер-министр Японии Фумио Кишида. Поскольку в этом году Япония председательствует в "Большой семерке", этот приезд был ожидаемым. Сергей Стуканов отметил, что представители японского правительства единственные из "Группы семи", кто не посетил Украину с начала полномасштабного вторжения.

То, что он (визит – 24 Канал) произошел именно в тот момент, когда Си был в Москве, точно нельзя назвать случайностью. Это действительно такой сигнал, который с одной стороны должен продемонстрировать, что не вся Азия есть на стороне России. С другой стороны, это демонстрация единства Западного мира не только в Европе и Северной Америке, но и в Азии.

– заявил Стуканов.

Кроме того, большую роль играют и непростые отношения между Японией и Китаем. Сегодня Япония, учитывая усиление Китая, может также иметь определенное опасение относительно политики Китая и их империалистических посягательств. Визит Фумио Кишиды в Украину – это своего рода демонстрация того, что Япония будет в единстве с Западным миром.

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Отношения Японии и России

В последние полтора десятилетия очень медленно шли диалоги между Кремлем и Японией о Курильских островах, которые сейчас находятся под контролем России, но принадлежат Японии. Они надеялись, что этот диалог будет продолжаться, поэтому позиция Японии относительно российско-украинской войны была достаточно умеренной и ограниченной. Впрочем, после полномасштабного вторжения России этот фактор перестал влиять.

"Японцы больше не стремятся вести подобные диалоги с россиянами, на средства, жертвой или интересами Украины. Поэтому сегодня японцы помогают не только гуманитарно и экономически. Мы услышали их заявление, что 30 миллионов долларов будут направлены непосредственно на вооружение Украины", – отметил Сергей Стуканов.

Такое решение является весомым шагом вперед в японско-украинских отношениях, ведь Япония фактически не работает на военное усиление других стран, даже если говорится об их союзниках. Поэтому визит наших японских партнеров чрезвычайно весом и сбалансирует визит китайского лидера.

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