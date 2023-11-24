Вел себя, как большая шишка: в Чехии возник громкий скандал из-за визита премьера Словакии

Пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо 24 ноября совершил визит в Чехию, который мог и не состояться. Руководство Чехии возмутило дерзкое поведение Фицо, из-за чего визит хотели отменить.

Президент Чехии Петр Павел хотел отказать в визите Фицо, поскольку премьер Словакии настаивал на дате, которая была неудобной и для Павела, и для других чиновников.

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Фицо помешал чешским чиновникам поехать в Украину

Дату визита в Чехию – пятницу, 24 ноября, – предложил сам Фицо. Кроме Павела, дата не устраивала глав верхней и нижней палат чешского парламента Милоша Выстрчила и Маркету Пекарову Адамову.

Как сообщает источник чешских СМИ, Пекарова Адамова и Выстрчил планировали поехать в Украину. В то же время президента Чехии вообще не должно было быть в Праге.

Напряжение ситуации добавило, что чешской стороне стало известно, что параллельно с официальными встречами Фицо запланировал увидеться с экспрезидентами Чехии Милошем Земаном и Вацлавом Клаусом. Клаус отказался, ведь находится в Швейцарии.

Также премьер Словакии хотел встретиться с главой чешского оппозиционного движения ANO и экс-премьером Андреем Бабишем.

Ситуация возмутила Павела, поскольку Фицо не только проигнорировал планы чиновников Чехии, но и запланировал в рамках первого официального визита в страну встретиться с лидером оппозиции.

"Это абсолютно неприемлемо с дипломатической точки зрения", – подчеркнул источник.

По данным издания, Павел обдумывал отмену визита Фицо. В ситуацию вмешалась президент Словакии Зузана Чапутова, убедившая Павела пойти на уступки. В результате словацкий премьер приехал и встретился с президентом Чехии.

"Президента Павела беспокоил тот факт, что Фицо не сделал ни одного дружеского шага навстречу Чехии. Он вел себя так, будто ему все равно", – рассказал источник в окружении чешского президента.

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