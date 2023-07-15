Об этом 24 Каналу сказал политолог Игорь Чаленко. Ранее Южная Корея обещала расширить свою поддержку Украины за пределы гуманитарной и экономической только при широкомасштабном нападении на гражданское население.

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"Важный визит, потому что Южная Корея является для нас серьезным форпостом в восточноазиатском регионе. Ее военно-промышленный комплекс – мощный игрок на мировой арене", – констатировал Чаленко.

Однако Украина пока не может использовать оборонный потенциал Южной Кореи. Пока речь только о противоминной технике, транспорте.

Что еще может ожидать Украина

В рамках своего визита в Украину Юн Сок Ёль посетил Бучу и Ирпень, где россияне совершили жестокие зверства во время оккупации в марте 2022 года. Это может повлиять на участие Южной Кореи в восстановлении нашей страны.

"Южная Корея неоднократно подписывала меморандумы, например с Польшей, насчет участия в предстоящем восстановлении нашего государства. Есть свежий проект на 52 миллиарда долларов, в котором Южная Корея может принять участие", – отметил Чаленко.

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