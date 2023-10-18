Об этом 24 Каналу заявил экс-работник КГБ и службы внешней разведки России Сергей Жирнов, отметив, что туда глава Кремля поехал, потому что ему надоело сидеть изгоем в России. Отметим, что в КНР Путин прибыл 17 октября.
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"Понимает, что не может поехать ни в одну нормальную страну. Съездил в Центральную Азию – в Кыргызстан – это не то. Китай – "большой брат", – сказал Жирнов.
Международный форум "Один пояс – один путь" – это крупная китайская экономическая и геополитическая инициатива. Там, по словам экс-работника КГБ, участвует около 140 – 150 представителей разных стран.
Поставили его (президента России – 24 Канал) справа от Си Цзиньпина. Но надо понимать, что на самом деле эта история – тонкое издевательство Китая над Путиным и Россией,
– подчеркнул Сергей Жирнов.
Это ведь не двусторонний визит. И это не совсем то внимание, которое хотел получить президент России. Глава Кремля давал интервью китайскому телевидению. Там Путин "пел" дифирамбы "старшему брату".
"Такого позорища давно не видел. Другое – либо ложь, либо отрицание действительности. В частности, китайской позиции", – подчеркнул экс-работник КГБ.
Ведь, когда КНР говорила о новом миропорядке, Путин говорит, что правила нигде "не написаны". А все мол, стараются по ним жить.
Хотя правила написаны в международном праве и международных отношениях. Речь, в частности, об уставе ООН. Когда Китай предлагал так называемый "мирный план" по урегулированию войны в Украине, среди пунктов было, в частности, соблюдение устава ООН – писаного правила.
"Путин вдруг в интервью китайскому телевидению говорит, что "никаких правил нет", – добавил бывший сотрудник службы внешней разведки России.
Сергей Жирнов проанализировал визит Путина в Китай: смотрите видео
Глава Кремля, как отметил Жирнов, сказал о том, что о программе "Один пояс – один путь" Си Цзиньпин говорил еще в Москве в 2013 году, когда давал лекцию в Московском государственном институте международных отношений.
У меня такое впечатление, что Путин приехал на эту встречу, чтобы сказать: "Когда Си Цзиньпин запускал эту программу, он запустил ее у нас, не где-нибудь". Единственное, что Путин нашел, чтобы гордиться,
– сказал экс-сотрудник КГБ.
Визит Путина в Китай: главное
- Президент России прилетел в Пекин с официальным визитом. Там он встречается с иностранными лидерами и участвует в форуме "Один пояс – один путь".
- Владимир Путин встретился с Си Цзиньпин перед форумом. На видео видно, как глава Кремля хромает на правую ногу и нервничает.
- В Пекине стартовали переговоры между главой КНР и президентом страны-агрессора. Формат общения – в "узком кругу" и "с глазу на глаз". Путин заявил, что сейчас особенно нужна "тесная внешнеполитическая координация". Потому, мол, Китай и Россия продолжают сотрудничество. Си Цзиньпин подчеркнул, что страны "неуклонно углубляют политическое взаимодоверие" и будут поддерживать "плотное стратегическое взаимодействие".