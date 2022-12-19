Визит Путина в Лукашенко предвещает неприятности: в ISW проанализировали вероятные последствия
Источник:ISW
Путин после нескольколетней паузы решил в очередной раз наведаться с визитом к своему приспешнику Александру Лукашенко. Аналитики предполагают, что 19 декабря он прибудет в Минск, чтобы давить на Беларусь.
Как отмечают аналитики в Институте по изучению войны, визит Путина может быть частью демонстрации проактивности. А еще это возможная очередная попытка создать информационные условия для нового этапа войны.
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От врага следует ожидать неприятностей
Составители отчета отметили, что вереница событий последнего времени – несколько тревожные колокольчики. Речь идет и о встрече Путина со своими подчиненными накануне, и о визите Шойгу в зону боевых действий, и о самом визите диктатора из Кремля к Лукашенко.
Все это показывает новый этап в представлении, планировании, а также ведении войны. И это может означать, что возобновление наступления на Украину может произойти в ближайшие месяцы.
Под вопросом остается лишь способность российской армии. Даже если ее усилит белорусское войско, то подготовить и провести эффективные наступательные операции в ближайшие месяцы им будет сложно.
В то же время следует понимать, что для Путина неважна подготовка и оснащение своего войска. Он может отдать приказ о возобновлении широкомасштабных наступательных операций. Но сделать это позже этой зимой. Но, продолжают предполагать в Институте, Лукашенко вряд ли привлечет свое войско.
Для чего Путин летит в Лукашенко
- По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, диктатор из Кремля преследует только одну цель визита в Минск. Речь идет о стремлении склонить Лукашенко к сухопутному вторжению. Подоляк подчеркнул, что Путин "напрочь оторван от реальности", если до сих пор верит, что в своем состоянии сможет кому-то диктовать собственные "условия".
- А вот советник ОП Алексей Арестович считает, что Путин летит в Беларусь по другим причинам. По его предположениям, диктаторы будут обсуждать отношения в треугольнике Россия – Беларусь – Китай, отношения Лукашенко и Запада, передачу России вооружения, а также применение военных против Украины с территории Беларуси.
- Не исключают аналитики и иного хода событий. Речь идет о возможном переборе на себя контроля над оборонно-промышленным комплексом Беларуси. Не зря этот вопрос недавно поднимался во время визита в Минск министра обороны страны-агрессорки Сергея Шойгу.
- Между тем, политтехнолог Михаил Шейтельман высказал предположение, что 19 декабря станет переломной датой. Мол, в этот день официально объявят об "аннексии" Беларуси. И это позволит России создать союзное государство.