"Россия не стремится никого поглощать": что стоит за циничным заявлением Путина
Источник:ISW
Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились 19 декабря в Минске. Мировое сообщество ожидало визита диктатора из Кремля, ведь он мог стать началом вступления Беларуси в войну.
Официально об этом не заявили. В то же время, Путин поспешил заверить всех, что "Россия не стремится никого поглощать". Аналитики объяснили, что может стоять за этой циничной фразой, озвученной диктатором.
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Путин пытается скрыть истинные намерения
Как отмечали ранее аналитики, визит Путина мог быть связан с интеграцией Беларуси в Россию. Ведь именно таким образом можно было бы в обход Лукашенко отправлять белорусское войско в наступление на Украину.
Но и здесь хитрый диктатор решил не раскачивать дырявую шлюпку, в которой он плывет почти 10 месяцев. Путин заявил, что Россия не заинтересована никого поглощать. Речь шла о Беларуси.
Как отмечают в Институте по изучению войны, соответствующее заявление он сделал после тезиса Лукашенко, озвученного 16 декабря. Последний попытался еще раз напомнить гостю, что Беларусь – независимое и суверенное государство.
Оправдаться попробовал и спикер Кремля. Дмитрий Песков подчеркнул, что визит Путина в Беларусь не был связан с попытками убедить Лукашенко вступить в войну. В любимой манере россиян он отметил, что соответствующие заявления – безосновательные и "глупые". Но аналитики все помнят. За несколько дней до полномасштабного вторжения Песков убеждал всех, что Россия на Украину не нападет.
Поэтому, считают в Институте, все эти возражения – попытка скрыть отчаянное желание Путина. Диктатор изо всех сил пытается втянуть Лукашенко в войну. Но и на этот раз он потерпел поражение. Как видите, даже личный визит – впервые с 2019 года – не помог ему добиться желаемого.
Кратко о переговорах Лукашенко и Путина
- Как заверил сам Лукашенко, Путин посетил Минск впервые за последние 3 года не просто так. По его словам, у диктаторов возникло несколько вопросов, которые необходимо лично обсудить.
- На самом деле Лукашенко мог сам посетить Кремль, как делал неоднократно. Но на этот раз Путин пытался создать для белорусского диктатора теплую ванную, дав ему чувство влияния на ситуацию.
- Сами переговоры проходили в широком формате. К ним присоединились и другие чиновники, в том числе министры обороны обеих стран. Путин впоследствии подчеркнул, что переговоры были "очень результативными". Поэтому Беларусь и Россия продолжат совместные учения военных.
- Лукашенко, не слишком следящий за языком, похвастался общей "базой для рывка". В то же время он заверил, что одобрить соответствующее решение должен народ.
- А еще Лукашенко признал, что они с Путиным меряются, кто больше зло. И поскольку они так и не смогли прийти к общему выводу, то считают, что они одинаковые соагресоры, самые вредные и токсичные люди на планете.