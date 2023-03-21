Последние гастроли: почему на самом деле Путин "поехал" в Мариуполь

Есть много дискуссий на тему визита обвиняемого в Международном уголовном суде Владимира Путина во временно оккупированный Мариуполь. Есть версии, что это был двойник, также анализируют, насколько это была наигранная постановка. Однако важно учесть один очень важный момент.

Почему Путин вдруг собрался в Мариуполь

За 9 лет, когда были оккупированные части территорий Луганской и Донецкой областей, президент России ни разу не посетил ни Донецк, ни Луганск.

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И это было в те годы, когда главу Кремля не разыскивал Международный уголовный суд, когда, несмотря на санкции и деградацию России, она еще не была страной-изгоем, и все у нее было неплохо.

И вот сейчас этот военный преступник под покровом ночи появляется в оккупированном Мариуполе, чтобы показать что? Что у него все "по плану"?

Нет, у военного преступника Путина уже давно все не по плану. Если приходится идти на такой перформанс, можно представить степень внутренней паники.

Осиное гнездо гудит. Гудит не только из-за осознания последствий выданных ордеров Международного уголовного суда и еще тех, которые выдадут. Гудит и из-за осознания того, что захваченные территории им не удержать и скоро придется делать один "жест доброй воли" за другим. Это были последние гастроли военного преступника!

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Причем гастроли жалкие. Без масштабной массовки, флагов, шариков, триумфальной толпы, машущей на улицах из прямой трансляции ведущих федеральных телеканалов. Жалкое зрелище последних конвульсий испуганного старого суицидника, чувствующего неизбежность.