Был ли настоящий Путин на саммите ОДКБ: политтехнолог проанализировал поведение диктатора
В четверг, 23 ноября, в Минске прошло заседание ОДКБ, куда лично прилетел Владимир Путин. Впрочем, многие эксперты склоняются к мнению, что это был двойник диктатора.
Политтехнолог Борис Тизенгаузен в разговоре с 24 Каналом проанализировал поведение российского диктатора. А особенно отношение к нему других президентов.
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Был ли настоящий Путин
Несмотря на плохую погоду, Путин все-таки долетел в Минск. Российский диктатор или его двойник выглядел довольно живо – пожимал всем руки и здоровался. Интересно, что его сопровождал всего один охранник.
Что мне бросилось в глаза – за настоящим Путиным всегда идут люди с чемоданами. А тут он спускался по трапу, в его голову била метель, ему даже зонтик не предложили. И только один охранник с папкой дверь открывал,
– отметил политтехнолог.
Борис Тизенгаузен о визите Путина в Минск: смотреть видео
Первыми в Минск прибыли президенты Казахстана и Кыргызстана. А вот Армения отказалась от участия в заседании ОДКБ. Лукашенко за круглым столом зачитал длинный отчет, а затем участники быстро простились друг с другом. Но есть нюанс.
"Там был кадр, где стояли 4 президента и на Путина даже никто не смотрел. То есть 3 президента между собой общались. Все, кто был там понимали – это не тот Путин. Просто посмотреть как обращали внимание на него другие президенты. Они долгие годы с ним (Путиным – 24 Канал) общались. Поэтому он (условный двойник – 24 Канал) стоял носочком ковырял и в разговоры не лез", – проанализировал Тизенгаузен.
Беседа 4-х президентов после заседания ОДКБ / Скриншот с видео
Вероятно, в Кремле не захотели отправлять на столь проходное мероприятие настоящего Путина. И там могли беспокоиться о безопасности диктатора.
"Те президенты, которые были, пытались показать, что их не уважили и они не реагировали на двойника", – добавил политтехнолог.
Заседание ОДКБ: что указывает на двойника Путина
- Пользователи соцсети Х (ранее известной как Twitter) одними из первых предположили, что вместо настоящего Путина в Минск мог прилететь его двойник. В народе его зовут "Василич".
- Лукашенко лично не встретил Путина у самолета, что тоже может свидетельствовать о двойнике. Более того – Путина встретил очень ограниченный круг лиц и без традиционных почестей.
- По словам некоторых экспертов, между Лукашенко и Путиным не было длинной двусторонней встречи, которые были раньше. Они быстро обменялись несколькими словами, которые тоже могут свидетельствовать о работе двойника.