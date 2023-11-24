Політтехнолог Борис Тизенгаузен в розмові з 24 Каналом проаналізував поведінку російського диктатора. А особливо відношення до нього інших президентів.
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Чи був справжній Путін
Попри погану погоду, Путін все ж долетів до Мінська. Російський диктатор чи його двійник виглядав досить жваво – тиснув усім руки і вітався. Цікаво, що його супроводжував усього один охоронець.
Що мені впало в око – за справжнім Путіним завжди йдуть люди з валізками. А тут він спускався трапом, в його голову била заметіль, йому навіть парасолю не запропонували. І лише один охоронець з текою двері відчиняв,
– відзначив політтехнолог.
Борис Тизенгаузен про візит Путіна до Мінська: дивитись відео
Першими до Мінська прибули президенти Казахстану та Киргизстану. А от Вірменія відмовилася від участі в засіданні ОДКБ. Лукашенко за круглим столом зачитав довгий звіт, а потім учасники швидко попрощалися один з одним. Але є нюанс.
"Там був кадр, де стояли 4 президенти і на Путіна навіть ніхто не дивився. Тобто 3 президенти між собою спілкувалися. Всі, хто був там, розуміли – це не той Путін. Просто подивитися, як звертали увагу на нього інші президенти. Вони довгі роки з ним (Путіним – 24 Канал) спілкувалися. Тому він (умовний двійник – 24 Канал) стояв носочком колупав і в розмови не ліз", – проаналізував Тизенгаузен.
Розмова 4-х президентів після засідання ОДКБ / Скриншот з відео
Ймовірно, у Кремлі не захотіли відправляти на такий прохідний захід справжнього Путіна. І там могли захвилюватися про безпеку диктатора.
"Ті президенти, які були, намагалися показати, що їх не пошанували і вони не реагували на двійника", – додав політтехнолог.
Засідання ОДКБ: що вказує на двійника Путіна
- Користувачі соцмережі Х (раніше відомої як Twitter) одними з перших припустили, що замість справжнього Путіна до Мінська міг прилетіти його двійник. У народі його кличуть "Васіліч".
- Лукашенко особисто не зустрів Путіна біля літака, що теж може свідчити про двійника. Ба більше – Путіна зустріло дуже обмежене коло осіб і без традиційних частувань.
- За словами деяких експертів, між Лукашенком та Путіним не було довгої двосторонньої зустрічі, які були раніше. Вони швидко обмінялися декількома словами, що теж може свідчити про роботу двійника.