Страх ликвидации все равно был: что показал визит Путина в ОАЭ

Президент России Владимир Путин поехал в ОАЭ, а затем добрался и до Саудовской Аравии. Ему нужно демонстрировать, что в мире еще есть страны, где готовы с ним встречаться.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк, заметив, что, хоть и Путина помпезно встречали в ОАЭ, он все равно боится за свою жизнь.

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Это можно увидеть из автомобиля, на котором везли Путина. Это российская разработка, которая похожа на Rolls-Royce и состоит на 99% из импортных запчастей. Она обшита броней. Путин даже во время таких помпезных визитов никому не доверяет и опасается ликвидации.

Почему Путин уехал в ОАЭ

Как отметил Давидюк, у Путина атрофировалась функция международного представительства России. Он не может представлять свое государство на всех площадках. Есть множество стран, где его не пустят.

Он – дипломатический "инвалид", который не может представлять страну повсюду, где это необходимо. Не может поехать на ООН, не может поехать в ЕС и множество других государств. Даже в некоторые страны Африки. Все из-за того, что он – убийца. Поэтому он много где невъездной. Поэтому эти редкие, но помпезные визиты делают для того, чтобы показать, что он везде присутствует,

– сказал Давидюк.

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Кроме того, уже совсем скоро у Путина будут президентские выборы. Ему нужно показать населению хотя бы какие-нибудь международные визиты. Ведь тогда у кого-то может сложиться мнение, что на самом деле Путин боится выезжать куда-то.

Ему нужно бежать и показывать, что он жив и может куда-то ехать. Кроме того, визит удобен. Самолет не летит над многими странами, которые могут не дать разрешение на полет,

– сказал Давидюк.

Визит Путина в ОАЭ: коротко