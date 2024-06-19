Последствия надолго: что россияне заплатят за дружбу Путина с КНДР

Российский диктатор Владимир Путин впервые за 24 года был с визитом в КНДР. Вместе с Ким Чен Ыном они обсудили возможности стратегического партнерства Кремля и Пхеньяна.

В чем оно может заключаться проанализировал для 24 Канала оппозиционный журналист, редактор издания The Insider Тимур Олевский.

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О чем могут договариваться диктаторы

В первую очередь Путину сейчас необходимо оружие и человеческий ресурс, вероятно, об этом он и будет просить у Северной Кореи. Взамен Россия может поделиться собственными ядерными технологиями, ведь КНДР неоднократно угрожала Соединенным Штатами Америки ядерным шантажом.

С одной стороны это показывает, что Россия не способна сама производить все необходимое оружие, вынуждена просить его далеко не самой развитой страны в мире.

Но с другой стороны, загнанные в тупик люди способны делать бомбы, особенно если две большие страны рядом в этом помогают,

– заметил Олевский.

Он убежден, что именно Китай, сателлитом которого является Северная Корея, позволил России такое тесное сотрудничество с ней.

Журналист убежден, что КНДР примет предложение России поставлять ей снаряды массово и предоставлять людей, по меньшей мере, для закрытия пробелов, например, в строительстве – вместо людей, которых отправили на фронт.

Нельзя исключать и привлечения северокорейских солдат к войне против Украины.

Последствия для россиян

Но наиболее показательным в этом визите является другое. Диктатор, который решился напасть на крупнейшую страну в Европе, оплошал и едет к крупнейшему изгнаннику мира Ким Чен Ыну, чтобы строить с ним стратегические отношения.

"Это печально для России, ведь такой поворот надолго. Такой вектор развития страны будет долгое – долгое время, и это влияет только на экономику, политику, но и на менталитет людей. Россия на глазах поворачивается в сторону правил, где жизнь человека не стоит ничего, и коллективное, на самом деле воля вождя, имеет наибольшее значение. А это будет иметь значительные исторические последствия", – резюмировал Олевский.