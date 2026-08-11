Об этом сообщает телеграм-канал Astra.

Как Новосибирск встретил Путина?

Как сообщают российские СМИ, российский диктатор прилетел в Новосибирск в ночь на 11 августа для открытия Сибирского кольцевого источника фотонов в наукограде Кольцово и студенческого кампуса в Академгородке. Подготовку к его передвижению начали еще накануне вечером, около 20:00, расставив силовиков через каждые 50 метров вдоль всего маршрута кортежа.

Жители домов вдоль маршрута получили от управляющей компании "ВКД-Сервис" отдельные объявления со ссылкой на "указания силовых органов". Людей настойчиво просили не выходить на улицу во время проезда кортежа, плотно завесить окна и не подходить к ним. Также горожанам запретили пользоваться любыми электронными и оптическими устройствами, а автомобили приказали убрать с улицы Большевицкой и прилегающих территорий.



Сообщение, полученное жителями Новосибирска / Фото российских СМИ

Тем временем в Академгородке полностью перекрыли дороги, а вокруг корпусов Новосибирского государственного университета установили металлические ограждения. Студентам, оставшимся на лето в общежитиях, в чатах разослали строгие указания не открывать окна. В общежитии №4 на утро 11 августа назначили тотальный обход всех комнат, а жильцов обязали до 8:00 отметиться у заведующей.

Еще как минимум пять общежитий предупредили об ограничениях на передвижение, перебоях со связью и интернетом, а также о возможных задержках доставок. Студенческую столовую и бассейн закрыли, а на большей части Академгородка и в центре города принудительно отключили прокат электросамокатов.



Сообщения, полученные студентами, проживающими в общежитиях / Фото российских СМИ

К визиту в городе экстренно перекладывали асфальт, ремонтировали тротуары и фасады, укладывали новые газоны. Однако посты о приезде главы Кремля в крупнейших городских телеграм-каналах собрали преимущественно дизлайки и смайлики-клоуны. Местные жители открыто иронизировали над закрытой столовой, оставляя комментарии: "Будет ли оцениваться студенческое меню из лобстеров и стейков?".

По дороге в аэропорт Путин вышел пообщаться с детьми. Как выяснили российские СМИ, кадры были сняты на Первомайской улице Новосибирска. На видео рядом с местом, где Путин общался с детьми, можно увидеть автозаправку Teboil с пустым табло цен. По данным "Яндекс Карт", 2GIS и Google Maps, заправка в настоящее время временно не работает. Последний отзыв на "Яндекс Картах" оставили 4 августа. В то же время в 2GIS указано, что АЗС планирует возобновить работу в октябре.

Путин пообщался с детьми возле неработающей АЗС: смотрите видео

Интересно, что в отличие от предыдущих поездок, бензин в Новосибирске к приезду президента не подешевел. Перед визитами в Иркутск в июле и в Красноярск в начале августа местные жители замечали искусственное снижение цен на топливо и внезапное исчезновение очередей на заправках, но после отъезда цены сразу возвращались на прежний уровень.

Утром 11 августа стоимость топлива в Новосибирске осталась примерно на уровне предыдущих дней: АИ-92 и АИ-95 в разных сетях стоили от 63 до 85 рублей за литр.

Ранее сообщалось, что глава Кремля не посещал Новосибирскую область с 2018 года. Российский диктатор все больше беспокоится о собственной безопасности и существенно изменил географию своих поездок из-за регулярных атак беспилотников.

С июня 2026 года он практически перестал посещать европейские регионы России, выбирая для поездок преимущественно Сибирь и другие отдаленные территории, где угроза атак минимальна. В частности, 24 июля он посетил авиазавод в Иркутске, 25 июля встретился с президентом Казахстана в Омске, а 3 августа совершил неанонсированную поездку в Красноярский край.