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Як Новосибірськ зустрів Путіна?

Як повідомляють росЗМІ, російський диктатор прилетів до Новосибірська в ніч на 11 серпня для відкриття Сибірського кільцевого джерела фотонів у наукограді Кольцово та студентського кампусу в Академмістечку. Підготовку до його пересування розпочали ще напередодні ввечері, близько 20:00, розставивши силовиків через кожні 50 метрів уздовж усього маршруту кортежу.

Жителі будинків уздовж маршруту отримали від керівної компанії "ВКД-Сервис" окремі оголошення з посиланням на "вказівки силових органів". Людей наполегливо просили не виходити на вулицю під час проїзду кортежу, щільно завісити вікна й не підходити до них. Також містянам заборонили користуватися будь-якими електронними та оптичними пристроями, а автомобілі наказали прибрати з вулиці Більшовицької та прилеглих територій.



Повідомлення, яке отримали мешканці Новосибірська / Фото росЗМІ

Тим часом в Академмістечку повністю перекрили дороги, а навколо корпусів Новосибірського державного університету виставили металеві огорожі. Студентам, які залишилися на літо в гуртожитках, у чатах розіслали суворі вказівки не відкривати вікна. У гуртожитку №4 на ранок 11 серпня призначили тотальний обхід усіх кімнат, а мешканців зобов'язали до 8:00 відмітитися у завідувачки.

Ще щонайменше п'ять гуртожитків попередили про обмеження пересування, перебої зі зв'язком та інтернетом, а також можливі затримки доставок. Студентську їдальню та басейн закрили, а на більшій частині Академмістечка та в центрі міста примусово відключили оренду електросамокатів.



Повідомлення, які отримали студенти, які проживають у гуртожитках / Фото росЗМІ

До візиту в місті екстрено перекладали асфальт, ремонтували тротуари та фасади, вкладали нові газони. Проте пости про приїзд очільника Кремля у найбільших міських телеграм-каналах зібрали переважно дизлайки та смайлики-клоуни. Місцеві жителі відкрито іронізували над закритою їдальнею, залишаючи коментарі: "Буде студентське меню з лобстерів і стейків оцінювати?".

Дорогою до аеропорту Путін вийшов поспілкуватися з дітьми. Як з'ясували російські ЗМІ кадри були зроблені на Першотравневій вулиці Новосибірська. На відео поруч із місцем, де Путін спілкувався з дітьми, можна побачити автозаправку Teboil із порожнім табло цін. За даними "Яндекс Карт", 2GIS та Google Maps, заправка наразі тимчасово не працює. Останній відгук на "Яндекс Картах" залишили 4 серпня. Водночас у 2GIS зазначено, що АЗС планує відновити роботу в жовтні.

Путін поспілкувався із дітьми біля АЗС, що не працює: дивіться відео

Цікаво, що на відміну від попередніх поїздок, бензин у Новосибірську до приїзду президента не подешевшав. Перед візитами до Іркутська в липні та до Красноярська на початку серпня місцеві жителі помічали штучне зниження цін на паливо та раптове зникнення черг на заправках, але після від'їзду ціни одразу поверталися.

Вранці 11 серпня вартість пального в Новосибірську залишилася приблизно на рівні попередніх днів: АІ-92 та АІ-95 на різних мережах коштували від 63 до 85 рублів за літр.

Раніше повідомлялося, що очільник Кремля не відвідував Новосибірську область ще з 2018 року. Російський диктатор дедалі більше переймається власною безпекою та суттєво змінив географію своїх переміщень через регулярні атаки безпілотників.

Із червня 2026 року він практично припинив відвідувати європейські регіони Росії, обираючи для поїздок переважно Сибір та інші віддалені території, де загроза атак мінімальна. Зокрема, 24 липня він відвідував авіазавод в Іркутську, 25 липня зустрічався з президентом Казахстану в Омську, а 3 серпня здійснив неанонсовану поїздку до Красноярського краю.