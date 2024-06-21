Путин хочет вернуть советское оружие: что кроется за визитом диктатора во Вьетнам

Визит Владимира Путина во Вьетнам, где он встретился с президентом этой страны То Ламом, может свидетельствовать о попытках российского диктатора получить дополнительное вооружение. Диктатор побывал в столице страны Ханое 20 июня.

Тур главы Кремля по странам Азии для получения поддержки, чтобы дальше вести войну в Украине, продолжается. Политолог Дмитрий Орешкин озвучил 24 Каналу, что Вьетнам заинтересован во многовекторности политики, в частности ему выгодно, что Путин налаживает с ним отношения, потому что эта страна традиционно конкурирует с Китаем. Имея поддержку со стороны российского диктатора, Вьетнам чувствует себя более уверенно в затянувшемся конфликте с КНР.

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Путин пытается вернуть советское вооружение

Политолог считает, что российский диктатор сейчас идет советскими шагами, но в обратном направлении.

Все, что советские вожди туда бесплатно отдавали, Путин за деньги пытается вернуть обратно,

– озвучил Орешкин.

"Если Советский Союз "закачивал" оружие в Северную Корею и Вьетнам, то Путин теперь пытается его наоборот оттуда "выкачать". Скорее всего Китаю это не очень нравится, но Путин вынужден обращаться к этим странам, потому что КНР не хочет ссориться с Западом и напрямую передавать России вооружение", – объяснил политолог.

Коротко о визите Путина во Вьетнам

Сразу после визита в Северную Корею российский диктатор прибыл во Вьетнам. 20 июня он провел рабочую встречу с президентом этой страны То Ламом, в результате чего они подписали договор о "дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства". Всего было подписано 11 документов, которые предусматривают усиление партнерства между странами в различных сферах.