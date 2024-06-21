Тур очільника Кремля по країнах Азії задля отримання підтримки, аби далі вести війну в Україні, продовжується. Політолог Дмитро Орєшкін озвучив 24 Каналу, що В’єтнам зацікавлений в багатовекторності політики, зокрема йому вигідно, що Путін налагоджує з ним відносини, тому що ця країна традиційно конкурує з Китаєм. Маючи підтримку з боку російського диктатора, В’єтнам почуває себе більш впевнено в тривалому конфлікті з КНР.

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Путін намагається повернути радянське озброєння

Політолог вважає, що російський диктатор зараз йде радянськими кроками, але у зворотному напрямку.

Все, що радянські вожді туди безплатно віддавали, Путін за гроші намагається повернути назад,

– озвучив Орєшкін.

"Якщо Радянський Союз "закачував" зброю в Північну Корею і В’єтнам, то Путін тепер намагається її навпаки звідти "викачати". Скоріш за все Китаю це не дуже подобається, але Путін вимушений звертатися до цих країн, бо КНР не хоче сваритися з Заходом і напряму передавати Росії озброєння", – пояснив політолог.

Коротко про візит Путіна у В'єтнам

Одразу після візиту в Північну Корею російський диктатор прибув до В’єтнаму. 20 червня він провів робочу зустріч з президентом цієї країни То Ламом, в результаті чого вони підписали договір про "подальше поглиблення всеосяжного стратегічного партнерства". Загалом було підписано 11 документів, які передбачають посилення партнерства між країнами в різних сферах.